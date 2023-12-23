Хотят увеличить дальность огня: Финляндия взялась за улучшение своих ракетных установок

Модернизация ракетной установки РСЗО M270D1 обеспечит ведение огня на большом расстоянии.

Финляндия модернизирует все свои 41 РСЗО M270D1 до стандарта M270A2. Поэтому тяжелые реактивные системы залпового огня сухопутных войск обновят до следующей версии. Об этом говорится на официальном сайте сухопутных войск Финляндии Maavoimat.

Все тяжелые реактивные системы залпового огня сухопутных войск в количестве 41 единицы будут модернизированы до новой версии М270А2.

"Обновление улучшает шасси ракетницы, секцию оружия и управления стрельбой. Также капитально отремонтируют ракетные установки, чтобы после модернизации они были практически, как новые", — говорится в сообщении военных.

Министр обороны Антти Хаккянен одобрил осуществление модернизации жизненного цикла тяжелой ракетной системы залпового огня, используемой Силами обороны страны.

"Тяжелые реактивные системы залпового огня были приобретены для сил обороны в 2006–2013 годах у Нидерландов, США и Дании", — добавляет источник.

РСЗО M270D1: что улучшат

Отметим, что эти системы являются частью далеко идущего проекта Сил обороны. Обновление жизненного цикла РСЗО обеспечит удобство использования и их производительность вплоть до 2050-х годов.

"В то же время обновление позволит использовать боеприпасы в будущем и международную совместимость полезных нагрузок", — говорит инспектор артиллерии полковник Мика Холма.

Известно, что тендерный запрос на приобретение РСЗО прорабатывал Конгресс США, который предоставил Финляндии лицензию на продажу в августе 2023 года.

Версия A2 — улучшенная:

включает новую систему управления огнем,

позволяет использовать боеприпасы повышенной дальности,

обладает улучшенной мобильностью и трансмиссией,

обеспечивает лучшую защиту экипажа.

Общая стоимость контракта по модернизации ракетной установки составит примерно 496 миллионов долларов.

Напомним, по мнению министра обороны Финляндии Антти Гяккянена, Европа вступает в новую холодную войну с Россией. Военное вторжение РФ в Украину навсегда изменило политический ландшафт Европы.

Между тем западные эксперты не исключают вероятность того, что Москва выберет "период безвластия" в США для новой военной агрессии . Если Россия проиграет в Украине, риск нападения на страны НАТО значительно уменьшится, поэтому нельзя останавливать объемы военной помощи, говорят представители разведорганов стран ЕС.