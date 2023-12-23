Не только FPV: в Кабмине рассказали, какие дроны может производить Украина (видео)

По словам замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анны Гвоздяр, в 2024 году Украина будет производить примерно два миллиона дронов.

В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности рассказали, какие виды дронов может производить Украина в настоящее время. Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр сообщила об этом во время телемарафона.

По словам Гвоздяр, Украина может изготавливать дроны для сбросов: FPV-дроны различной дальности и различного назначения, а также дроны-камикадзе. Однако это — не единственные виды дронов, которые будет делать наше государство, но основные.

Комментарий Анны Гвоздяр см. от 1:53:50 мин.

Также Гвоздяр добавила, что продукция 56 украинских производителей уже поставлена на вооружение.

"По состоянию на сегодняшний день значительно упрощен допуск к эксплуатации. Многие производители этим воспользовались. 56 компаний-производителей имеют свои изделия, поставленные официально на вооружение. Созданы условия для развития и получения прибыли для компаний. Почти все компании, которые производят дроны, инвестируют средства в развитие. Это было правильное решение — 25% прибыли для производителей. Это, что даст нам значительный рост объемов в следующем году", — сказала она.

Замминистра добавила, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности в следующем году планирует предоставить много возможностей для развития в этой области. Это и кредитование, упрощение определенных процедур, изменения в законодательство.

По количеству дронов, которые сможет производить Украина в 2024 году, то Анна Гвоздяр назвала примерное количество, а именно около двух миллионов единиц.

Напомним, военные администрации продолжают работу над созданием дополнительных мобильных групп, полностью укомплектованных для оперативного реагирования на угрозы вражеских "шахедов". Об этом ранее заявлял заместитель руководителя ОПУ Алексей Кулеба.

Фокус сообщал, что у ВСУ есть дроны для установки мин, которые заставили флот РФ уйти из Севастополя. В 2023 году украинские защитники провели десятки операций с использованием морских дронов — и отодвинули флот РФ от украинских берегов более чем на 200 морских миль.