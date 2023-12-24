Выплаты и проживание: Чехия обновила условия пребывания для беженцев из Украины

Согласно внесенным в закон поправкам, которые одобрил президент Чехии, срок проживания в бесплатном жилье для украинских беженцев будет сокращен до 90 дней.

Условия пребывания украинских переселенцев в Чехии изменяться: это коснется как денежных выплат, так и сроков проживания в бесплатном жилье. Соответсвующий документ разработанный МВД, подписал президент страны Петр Павел.

Во-первых, внесенная в закон поправка предусматривает продление временной защиты для граждан Украины в Чехии до марта 2025 года.

Кроме того правительство страны в соответствии с поправками к закону, предоставит финансовую помощь украинцам, которые покинули страну из-за войны, но хотят вернуться на родину. Сейчас сумма выплаты еще не определена. Отмечается, что воспользоваться этим правом переселенцы из Украины смогут только один раз и не позднее, чем за три месяца до окончания временной защиты, то есть до конца 2024 года. Если же они снова захотят получить убежище на территории Чехии, половину потраченной суммы придется вернуть казне.

Документ также предусматривает сокращение срока бесплатного жилья для украинских беженцев до 90 дней (сейчас 150 дней), после чего они должны найти новое платное жилье. Норма начинает действовать после 31 августа 2024 года. Исключением останутся уязвимые слои населения.

Несколько ранее мы писали о том, как в ЕС изменятся правила для беженцев из Украины. Европа уже почти два года помогает украинцам, бегущим от войны, гостеприимно распахнув двери своих стран. Но когда украинским беженцам выплачивали сотни и даже тысячи евро помощи, предоставляли медстраховки и селили их в дорогих отелях, никто из европейцев не ожидал, что ситуация растянется на годы. Поэтому сегодня страны начинают постепенно пересматривать условия и ужесточать требования, чтобы уменьшить приток новых беженцев.

Кроме того, в начале октября СМИ обсуждали новость от швейцарского правительства, которое уже разработало стратегию по возвращению украинских беженцев домой. "Стратегия" заключается в том, чтобы стимулировать украинцев покинуть страну немалыми деньгами.