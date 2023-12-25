БпЛА атаковал Белгородскую область: есть раненые среди военных ВС РФ, — СМИ

Трое российских оккупантов госпитализированы в больницу. Между тем губернатор региона сообщает об отсутствии пострадавших в результате налета БпЛА.

В России на территории Белгородской области произошла неприятность с российскими оккупантами. Их атаковал неизвестный беспилотник. В результате атаки несколько оккупантов получили ранения. Об этом сообщает издание ASTRA.

По данным медиа, атака произошла в населенном пункте недалеко от украинско-российской границы. БпЛА взорвался и ранил трех оккупантов.

"Трое российских военнослужащих были госпитализированы накануне с различными ранениями в ЦРБ в Борисовском районе. Ранения военные получили в результате атаки БпЛА в Белгородском районе региона, в 2 километрах от села Наумовка", — говорится в сообщении.

Село Наумовка на карте

Больше подробностей инцидента не сообщаются.

Между тем, губернатор Белгородской области заявляет, что в результате атаки на Наумовку, пострадавших и разрушений нет.

"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 5 артиллерийских и 6 минометных снарядов, по селу Сонцовка — один артиллерийский снаряд, по селам Устинка и Журавлевка — по 4 артиллерийских снаряда. Также в Журавлевке противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. В селах Наумовка и Красный Хутор из БпЛА выпущено по 2 осколочных боеприпаса. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", — проинформировал Вячеслав Гладков.

Напомним, что украинский дрон Postman готовится к боевым вылетам. Недавно беспилотник модернизировали, и он увеличил дальность полета до 115 км.

19 декабря стало известно, что в Украине будут делать немецкие дроны Vector.