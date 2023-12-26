"Шансов выжить не было": десантник ВСУ рассказал о поединке с 5 вражескими БпЛА (фото)

Услышав звук вражеского беспилотника, десантник забрался на насыпь на окопе, чтобы привлечь внимание оператора дрона к себе. Несмотря на риск для жизни, украинскому защитнику удалось справиться с БпЛА.

В Донецкой области десантник 79 ОДШБр сбил из автомата четыре вражеских дрона-камикадзе и один БпЛА со сбросом. Об этом рассказывают в пресс-службе бригады.

Так, во время боев на Таврическом направлении своей меткостью отличился младший сержант Дмитрий А. За несколько дней пребывания на позиции он сбил из автомата Калашникова четыре FPV-дрона и один БпЛА типа Mavic.

Началось с того, что ВС РФ начали атаковать позиции николаевских десантников дронами-камикадзе. Дмитрий определил маршрут пролета FPV-дронов и начал ожидать их появления. Услышав звук вражеского беспилотника, десантник вылез на насыпь на окопе, чтобы привлечь внимание оператора дрона к себе, а когда БпЛА заметил цель и начал атаку, двумя выстрелами из автомата сбил его.

"Я четко понимал все риски, связанные с этим вариантом поединка, ведь если бы я ошибся, то шансов уцелеть у меня не оставалось. Но я был уверен в себе, ведь всегда хорошо стрелял и к тому же хорошо подготовился", — говорит Дмитрий.

Десантник Дмитрий, который справился с 5 вражескими дронами

Отмечается, что стрельбу боец вел из автомата, оборудованного оптическим прицелом.

После первой удачной "охоты" на БпЛА, состоялось еще три — враг направлял свои FPV-дроны на позицию, а умелый десантник их сбивал. Затем оккупанты решили изменить подход и отправили на охоту за стрелком Мавик со сбросом. Впрочем, результат оказался тот же — и этот дрон Дмитрий уничтожил.

"Я не принуждаю своих бойцов к таким действиям, ведь они очень опасны — с дронами-камикадзе нужно бороться с помощью РЭБа. В то же время могу отметить ловкость воина, который в сложившейся ситуации действовал мужественно и решительно — как и положено десантнику", — прокомментировал поступок подчиненного его командир.

Один из сбитых вражеских дронов

Напомним, что в последнее время ВС РФ начали сдаваться целыми группами в плен к Силам обороны Украины. Есть случаи, когда оккупанты сдаются без боя и выходят на голос.

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении силы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" НГУ успешно ликвидировали вражеский беспилотник "Ланцет" с помощью стрелкового оружия.