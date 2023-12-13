"Успешное применение": ВСУ сбили Shahed с помощью модернизированного ПЗРК "Игла" (видео)

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук опубликовал видео, на котором видно уничтожение вражеских дронов именно с помощью модернизированных ПЗРК.

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Бойцы вооруженных сил Украины успешно ликвидировали вражеский беспилотник Shahed с использованием усовершенствованного переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Это было зафиксировано на видеозаписи. Об этом сообщает командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.

"Успешное применение по "шахедам" ПЗРК "Игла" с тепловизионным оборудованием", — говорится в сообщении.

Эта модернизация значительно увеличивает эффективность мобильных огневых групп Воздушных сил в ночное время.

Олещук опубликовал видео, на котором видно уничтожение вражеских дронов именно с помощью модернизированных ПЗРК. Это результат работы зенитного ракетного комплекса от воздушного командования "Юг".

Напомним, что 15 ноября украинские правоохранители сообщали, что заблокировали канал, по которому через из Евросоюза поставлялись компоненты к дронам Shahed-136 и Mohajer-6. Поставлял компоненты россиянин, который проживал длительное время в Нидерландах. За содеянное ему назначили полтора года заключения и обязали заплатить 200 тыс. евро штрафа.

Напомним, в Украине может появиться первый мультикоптер-дрононосец. С помощью него украинские военные могут наносить удары по дальнобойной артиллерии оккупантов.