Война станет еще тяжелее: CNBC о боевых действиях в 2024 году

Для Украины многое зависит от военной помощи со стороны США и Запада, но и РФ не сможет захватить значительные территории.

В 2024 году прорыв на линии фронта и контрнаступление со стороны ВСУ маловероятно. Об этом сообщает американское издание CNBC.

Контрнаступление ВСУ в 2023 году имело большие надежды, которые не оправдались. В 2024 году перспектива прорыва маловероятна, говорят аналитики, с которыми пообщались журналисты. Интенсивные бои на линии фронта продолжатся. РФ сосредоточится на консолидации территории, которую она уже захватила, особенно на востоке Украины. Многое для Украины зависит от Соединенных Штатов.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель командующего Европейского командования ВС США Стивен Твитти говорит, что война — это неопределенное дело.

"Россия может выиграть войну, или украинцы могут выиграть войну. И, как вы сейчас видите, если вы действительно задумаетесь над этим, что было достигнуто в этом году? Очень мало было достигнуто Россией, и вы можете сказать то же самое об украинцах", — сказал Стивен Твитти.

Он добавляет, что сейчас ситуация похожа на тупик, не исключено, что конфликт будет заморожен. В пользу ВС РФ война может пойти, если Украина не получит необходимой помощи и техники. Все взгляды сейчас сосредоточены на Штаты, где скоро пройдут президентские выборы.

"Если выборы в США пройдут не в пользу Украины, в сочетании с тем фактом, что ЕС на самом деле не приближается к плану — его производство боеприпасов настолько далеко от того, каким оно должно было быть, чтобы дать Украине надежду выжить и надежду на победу — это не очень веселый прогноз на 2024 год", — заявил аналитик по вопросам обороны Королевского института объединенных служб Сэм Крэнни-Эванс.

Возможность переговоров аналитики считают малой, потому что президент РФ Владимир Путин не планирует сбавлять обороты, а Украина делает ставку на собственное производство вооружения и мобилизацию. Поэтому в итоге эксперты по вопросам обороны считают, что базовым сценарием в 2024 году будет ситуация похожая на нынешнюю. Интенсивность боевых действий будет высокая, но ни одна из сторон не сможет значительно продвинуться в территориальных достижениях.

Напомним, 24 декабря Бен Ходжес обвинил Запад в неудачном контрнаступлении Украины. Силы обороны не получили достаточного вооружения.

Также британский военный перечислил ошибки украинского контрнаступления. Среди них недостаток боеприпасов и преимущество оккупантов в БПЛА.