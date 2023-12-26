Новая тактика: ВС РФ скрыли данные о применении химоружия, — ISW (фото)

В публикации 810-й бригады морской пехоты РФ сообщалось о гранатах К-51, которые россияне планировали сбрасывать на украинские позиции с беспилотников.

Представители 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ отредактировали свое сообщение относительно того, что личный состав намеренно применяет химическое оружие в Украине. Вероятно, это попытка скрыть доказательства нарушения Конвенции о химическом оружии (КХО), участницей которой считается РФ. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 24 декабря.

810-я бригада морской пехоты 22 декабря в своем Telegram-канале сообщила о "радикальных изменениях тактики" против Сил обороны Украины в Крынках: сообщалось о гранатах К-51, которые планируется сбрасывать на украинские позиции с беспилотников.

Гранаты К-51

Аэрозольные "слезоточивые" гранаты нелетального действия наполнены хлорпикрином или хлоробензальмалононитрилом. Эти спецсредства запрещены Конвенцией о химическом оружии (КХО) в военных действиях. По информации "Радио Свобода", в закрытых помещениях действие гранаты распространяется на 400 кв. м.

Фото: "Радио Свобода" | Граната К-51

К-51 в разы мощнее стандартной полицейской гранаты со слезоточивым газом, которые применяются для разгона митингов. Ее создавали в СССР для военных нужд и сотрудников спецслужб. К-51 считается нелетальным средством, вместе с тем граната может на время лишить человека возможности сопротивляться, таким образом он становится легкой мишенью.

Между 23 и 24 декабря сообщение 810-й бригады морской пехоты в Telegram отредактировали: ссылку на гранату К-51 убрали.

Вместе с тем скриншоты исходного сообщения распространились в пабликах. Российские источники критиковали представителей 810-й морской пехоты за то, что те рассекретили "новую тактику" — это говорит о том, что российские силы, возможно, планировали целенаправленно использовать К-51 или другие спецсредства на передовой. Возможно, убрать упоминания о К-51 посоветовал кто-то из российского руководства.

Напомним, что ВС РФ продвинулись возле Авдеевки и Кременной, под Бахмутом продвижений не было. Об этом сообщили аналитики ISW.

Также сообщалось, что украинские дроны и комплексы РЭБ наносят урон ВС РФ в районе Крынок.