Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Танковый батальон, 5 самолетов и 9 артдивизионов: в ВСУ назвали потери россиян на фронте за неделю

Юлия Шевченко
Бойцы Сил обороны Украины

В течение недели у российских захватчиков стало меньше на три десятка танков и 157 артиллерийских установок. Общие потери личного состава ВС РФ с начала вторжения оцениваются в почти 354,5 тыс. человек.

Российские оккупанты за прошедшую неделю потеряли в Украине танковый и мотострелковый батальоны и 11 батальонов личного состава. Об этом говорится в статистике Military Media Center.

Отмечается, что в течение недели — с 18 по 24 декабря Силы обороны Украины уничтожили:

  • 5650 (условно 11 батальонов) — личного состава;
  • 79 (условно 3 танковых батальона) танков;
  • 148 (условно 4 мотострелковых батальонов) — боевых бронированных машин;
  • 157 (условно 9 артиллерийских дивизионов) — артиллерийских установок;
  • 5 самолетов;
  • 5 ракет;
  • 31 танк — примерно 1 танковый батальон;
  • 34 машины — примерно 1 мотострелковый батальон;
  • 18 орудий — примерно 1 арт. дивизион.

26 декабря в утренней сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось об общих боевых потерях противника за последние сутки и в целом с 24 февраля 2022 года.

В течение суток оккупанты потеряли в Украине:

  • личного состава 354960 (+1010) чел,
  • танков — 5899 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин — 10956 (+37) ед,
  • артиллерийских систем — 8366 (+19) ед,
  • РСЗО — 934 (+0) ед,
  • средства ПВО — 614 (+1) ед,
  • самолетов — 329 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 6458 (+22),
  • крылатые ракеты — 1618 (+1),
  • корабли / катера — 23 (+1) ед,
  • подводные лодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 11109 (+34) ед,
  • специальная техника — 1239 (+5).

Напомним, что танкисты рассказали об ударе по позициям артиллеристов ВС РФ. Экипаж Т-72 работал с подготовленной позиции и в координации с беспилотником. Благодаря этому удалось уничтожить расчет артиллерии оккупантов.

Ранее сообщалось, что западные эксперты посчитали, сколько танков может выпускать Россия. Сейчас используются компоненты и материалы, которые были на складах.