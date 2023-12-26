Танковый батальон, 5 самолетов и 9 артдивизионов: в ВСУ назвали потери россиян на фронте за неделю

В течение недели у российских захватчиков стало меньше на три десятка танков и 157 артиллерийских установок. Общие потери личного состава ВС РФ с начала вторжения оцениваются в почти 354,5 тыс. человек.

Российские оккупанты за прошедшую неделю потеряли в Украине танковый и мотострелковый батальоны и 11 батальонов личного состава. Об этом говорится в статистике Military Media Center.

Отмечается, что в течение недели — с 18 по 24 декабря Силы обороны Украины уничтожили:

5650 (условно 11 батальонов) — личного состава;

(условно 11 батальонов) — личного состава; 79 (условно 3 танковых батальона) танков;

(условно 3 танковых батальона) танков; 148 (условно 4 мотострелковых батальонов) — боевых бронированных машин;

(условно 4 мотострелковых батальонов) — боевых бронированных машин; 157 (условно 9 артиллерийских дивизионов) — артиллерийских установок;

(условно 9 артиллерийских дивизионов) — артиллерийских установок; 5 самолетов;

самолетов; 5 ракет;

ракет; 31 танк — примерно 1 танковый батальон;

танк — примерно 1 танковый батальон; 34 машины — примерно 1 мотострелковый батальон;

машины — примерно 1 мотострелковый батальон; 18 орудий — примерно 1 арт. дивизион.

26 декабря в утренней сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось об общих боевых потерях противника за последние сутки и в целом с 24 февраля 2022 года.

В течение суток оккупанты потеряли в Украине:

личного состава 354960 (+1010) чел,

чел, танков — 5899 (+22 ) ед,

) ед, боевых бронированных машин — 10956 (+37) ед,

ед, артиллерийских систем — 8366 (+19) ед,

ед, РСЗО — 934 (+0) ед,

ед, средства ПВО — 614 (+1) ед,

ед, самолетов — 329 (+0) ед,

ед, вертолетов — 324 (+0) ед,

ед, БпЛА оперативно-тактического уровня — 6458 (+22) ,

, крылатые ракеты — 1618 (+1) ,

, корабли / катера — 23 (+1) ед,

ед, подводные лодки — 1 (+0) ед,

ед, автомобильной техники и автоцистерн — 11109 (+34) ед,

ед, специальная техника — 1239 (+5).

Напомним, что танкисты рассказали об ударе по позициям артиллеристов ВС РФ. Экипаж Т-72 работал с подготовленной позиции и в координации с беспилотником. Благодаря этому удалось уничтожить расчет артиллерии оккупантов.

Ранее сообщалось, что западные эксперты посчитали, сколько танков может выпускать Россия. Сейчас используются компоненты и материалы, которые были на складах.