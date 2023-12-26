Танковый батальон, 5 самолетов и 9 артдивизионов: в ВСУ назвали потери россиян на фронте за неделю
В течение недели у российских захватчиков стало меньше на три десятка танков и 157 артиллерийских установок. Общие потери личного состава ВС РФ с начала вторжения оцениваются в почти 354,5 тыс. человек.
Российские оккупанты за прошедшую неделю потеряли в Украине танковый и мотострелковый батальоны и 11 батальонов личного состава. Об этом говорится в статистике Military Media Center.
Отмечается, что в течение недели — с 18 по 24 декабря Силы обороны Украины уничтожили:
- 5650 (условно 11 батальонов) — личного состава;
- 79 (условно 3 танковых батальона) танков;
- 148 (условно 4 мотострелковых батальонов) — боевых бронированных машин;
- 157 (условно 9 артиллерийских дивизионов) — артиллерийских установок;
- 5 самолетов;
- 5 ракет;
- 31 танк — примерно 1 танковый батальон;
- 34 машины — примерно 1 мотострелковый батальон;
- 18 орудий — примерно 1 арт. дивизион.
26 декабря в утренней сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось об общих боевых потерях противника за последние сутки и в целом с 24 февраля 2022 года.
В течение суток оккупанты потеряли в Украине:
- личного состава 354960 (+1010) чел,
- танков — 5899 (+22) ед,
- боевых бронированных машин — 10956 (+37) ед,
- артиллерийских систем — 8366 (+19) ед,
- РСЗО — 934 (+0) ед,
- средства ПВО — 614 (+1) ед,
- самолетов — 329 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 6458 (+22),
- крылатые ракеты — 1618 (+1),
- корабли / катера — 23 (+1) ед,
- подводные лодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11109 (+34) ед,
- специальная техника — 1239 (+5).
Напомним, что танкисты рассказали об ударе по позициям артиллеристов ВС РФ. Экипаж Т-72 работал с подготовленной позиции и в координации с беспилотником. Благодаря этому удалось уничтожить расчет артиллерии оккупантов.
Ранее сообщалось, что западные эксперты посчитали, сколько танков может выпускать Россия. Сейчас используются компоненты и материалы, которые были на складах.