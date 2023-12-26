3-4 минуты на боевую работу: танкисты рассказали об ударе по позициям артиллеристов ВС РФ

Экипаж Т-72 работал с подготовленной позиции и в координации с беспилотником. Благодаря этому удалось уничтожить расчет артиллерии оккупантов.

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Зима — не лучший друг экипажа танка, которому для выполнения боевых задач приходится продираться сквозь посадки на востоке Украины. В репортаже АрмияInform танкисты рассказали, как выполнили задание.

Экипаж танка рассказал об одном из эпизодов боевой работы на востоке. Сержант Андрей говорит, что им надо выйти на одну из подготовленных позиций, чтобы накрыть российских артиллеристов. Вражеская цель имела склад боеприпасов, поэтому надо было действовать очень быстро.

"Помни: после работы у тебя будет не более трех-четырех минут, чтобы уйти", — дал задание командир роты.

Выполнять задание военные начали еще до восхода солнца. Когда военные прибыли на позицию, то получили информацию, что беспилотник уже в воздухе. Российские артиллеристы тоже были на позиции и заправлялись.

"Ребята, работаем", — сказал командир экипажа.

Фото: АрміяInform

После этого началась подготовка к стрельбе. Военные ввели данные для стрельбы в планшет, рассчитать угол для пушки и дослать снаряд и заряд в ствол. Далее последовал приказ нажать кнопку спуска. Выстрел, но первый удар был с недолетом.

Корректировка была удачной, второй выстрел попал. Следующие 10 выстрелов также попадали в цель. Оператор БПЛА воскликнул: "Есть, ярко горит!". Командир танка дал команду откатиться назад. Отмечается, что у военных есть 3-4 минуты для того, чтобы покинуть позиции. Из-за оттепели Т-72 застрял, первая минута прошла.

"Спокойно, Сергей. Первую передачу, обороты сбрасывай до тысячи. Спокойно. Теперь рычаг на себя — и понемногу вперед", — сказал командир.

Это помогло и мехвод смог вывести танк с позиции. Сорокатонная машина оказалась на твердой поверхности. Через несколько минут на позицию, где были военные, оккупанты начали бить по пустой позиции. Однако там уже никого не было.

Напомним, 18 декабря десантник рассказал, как расчет Javelin уничтожил 40 единиц российской техники.

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