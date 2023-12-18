"Вижу цель": десантник рассказал, как расчет Javelin уничтожил 40 единиц техники РФ (видео)

По словам противотанкиста, он всегда работает в паре. Его задача — найти цель и предоставить координаты для уничтожения ракетой. Таким образом бойцы уничтожили по меньшей мере четыре десятка танков и БМП противника.

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Расчет противотанкового ракетного комплекса "Джавелин" (ПТРК Javelin) 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожил 40 единиц бронированной техники ВС РФ, из которых 14 — это танки. Об этом говорится в видео 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в Facebook.

Лучше всего это удается расчету противотанкового ракетного комплекса "Джавелин", которым командует младший сержант с псевдонимом "Гагауз". В одном из боев расчет уничтожил пять единиц бронированной техники противника, остановив наступление вражеской колонны.

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Подробности боевой работы одного из самых результативных противотанкистов

Подробности боевой работы одного из самых результативных противотанкистов 79-ки

Служба связей с общественностью 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВС Украины обнародовала короткое интервью противотанкиста, где он рассказывает о принципах работы во время боев.

"Мы всегда работаем в паре. Когда нахожу цель, вижу ее, даю команду второму номеру: "К бою!". Он готовит ракету к боевой работе. Делаем пуск, и после этого немедленно — в укрытие", — рассказывает боец расчета.

На видео можно увидеть ночной бой и запуск ракет в условиях темного времени суток, а также попадание и уничтожение вражеских танков.

Противотанковый ракетный комплекс "Джавелин" Фото: 79 окрема десантно-штурмова Таврійська

По словам бойца, дело противотанкиста он освоил в своей бригаде, учился у инструкторов. Там прошел подготовку по пользованию комплексом "Джавелин".

"В конце лета прошлого года я сделал свой первый пуск. После поражения техники противника у меня появился азарт и уверенность в себе и желание курить еще", — говорит "Гагауз".

Напомним, летом 2023-го Фокус рассказывал, как украинские защитники на Бердянском направлении сбили вражеский вертолет Ка-52. Для этого они использовали американский ПТРК "Javelin".

Также известно о том, как украинские "партизаны" начали уже атаковать российских захватчиков на территории Брянщины из ВОГов. Они попали по оборонительным сооружениям россиян на границах с Украиной.

Ранее сообщалось, что у российских оккупантов было шумно в нескольких населенных пунктах.