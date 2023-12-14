Ракеты к Javelin, пулеметы и боеприпасы: Эстония предоставит Украине пакет военной помощи

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что цель этого большого пакета помощи — показать, что борьба Украины за свободу все же может достичь успеха, если союзники и в дальнейшем будут помогать украинцам.

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Правительство Эстонии приняло решение о предоставлении Украине пакета военной помощи стоимостью 80 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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В него входят противотанковые ракеты к ПТРК Javelin, лодки и другое крайне необходимое оборудование. Пулеметы и боеприпасы к легкому оружию также отправляют украинским войскам.

Предложение министра обороны Анно Певкур поддержали. Сам чиновник отметил, что цель этого большого пакета помощи — показать, что борьба Украины за свободу все же может достичь успеха, если союзники и в дальнейшем будут помогать украинцам. Решение не повлияет на обороноспособность Эстонии.

"Мы заменяем необходимые запасы", — пояснил Певкур.

Он отметил, что российский режим выжидает. Захватчики делают ставку на то, что свободный мир откажется от поддержки Украины. Певкур обратил внимание на то, что стоит отправить стратегическое сообщение российскому режиму: "мы будем продолжать значительную и постоянную поддержку Украины, пока Украина не выиграет войну".

"На кону — не только безопасность Украины, но и эстонская, трансатлантическая и мировая безопасность в целом", — сказал Министр обороны.

Кроме того, аналитики Минобороны балтийского государства подготовили дискуссионный документ по созданию трансатлантической безопасности для успеха. В нем представлены расчеты, которые показывают, что для победы Украины и проигрыша России сторонникам Украины достаточно выделять Украине 0,25% своего ВВП в год.

Напомним, 13 декабря стало известно, что Эстония готовится к вторжению России. В стране отметили, что будут вынуждены защищаться от войск РФ и пожаловались на "нашествие" мигрантов, организованное Москвой.