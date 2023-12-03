"Справимся за час": Эстония обещает быстрое закрытие границы с РФ

Эстонские пограничники раздают выезжающим в Россию специальные листовки с предупреждением о возможном закрытии границы. Людям объясняют, что если меры примут, вернуться домой будет проблематично.

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Количество россиян, въезжающих в Эстонию, резко увеличилось после закрытия границ РФ с Финляндией. За прошлую неделю фиксируется на тысячу пересечений больше, чем раньше, сказала финскому изданию Yle глава пограничного управления Департамента полиции и охраны Эстонии Ева Калмус.

Эстония, по ее словам, может последовать примеру Финляндии и закрыть границы в течение часа после решения правительства.

"Мы просим не ездить в Россию. Те, кто уже уехал туда, рискуют оказаться в тупике, когда вернуться будет очень сложно", – заметила Калмус.

Решение о закрытии границ Эстонии и России находится на стадии обсуждений, власти рассматривают все аргументы "за" и "против".

Калмус добавила, что эстонские пограничники на КПП "Нарва" начали выдавать выезжающим в Россию гражданам специальные листовки с предупреждением о возможном закрытии границы и проблемах при возвращении домой.

Напомним, в России проверяют грузовые железнодорожные поезда, которые едут в Финляндию. В составах выискивают нелегальных пассажиров.

Финляндия 28 ноября решила полностью закрыть границу с Россией из-за опасений приезда нелегальных мигрантов до 13 декабря.