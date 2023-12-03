"Впораємося за годину": Естонія обіцяє швидке закриття кордону з РФ

Естонські прикордонники роздають тим, хто виїжджає до Росії, спеціальні листівки з попередженням про можливе закриття кордону. Людям пояснюють, що якщо заходи вживатимуть, повернутися додому буде проблематично.

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Кількість росіян, які в'їжджають в Естонію, різко збільшилася після закриття кордонів РФ із Фінляндією. За минулий тиждень фіксується на тисячу перетинів більше, ніж раніше, сказала фінському виданню Yle глава прикордонного управління Департаменту поліції та охорони Естонії Єва Калмус.

Естонія, за її словами, може наслідувати приклад Фінляндії і закрити кордони протягом години після рішення уряду.

"Ми просимо не їздити в Росію. Ті, хто вже поїхав туди, ризикують опинитися в глухому куті, коли повернутися буде дуже складно", — зауважила Калмус.

Рішення про закриття кордонів Естонії та Росії перебуває на стадії обговорень, влада розглядає всі аргументи "за" і "проти".

Калмус додала, що естонські прикордонники на КПП "Нарва" почали видавати громадянам, які виїжджають у Росію, спеціальні листівки з попередженням про можливе закриття кордону і проблеми під час повернення додому.

Нагадаємо, у Росії перевіряють вантажні залізничні поїзди, які їдуть до Фінляндії. У складах вишукують нелегальних пасажирів.

Фінляндія 28 листопада вирішила повністю закрити кордон із Росією через побоювання приїзду нелегальних мігрантів до 13 грудня.