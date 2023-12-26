Обугленный металл выглядывает из воды: обнародовали фото того, что осталось от БДК "Новочеркасск"

На обнародованных фотографиях трудно найти корабль, поскольку он фактически пошел на дно. Впрочем, внимательные наблюдатели могут разглядеть его элементы на фото.

От некогда большого десантного корабля "Новочеркасск" Черноморского флота РФ осталась кучка металла, притопленная в воде. Об этом свидетельствуют фотографии, которые публикуют в сети аналитики DeepState.

"В порту Феодосии в оккупированном московитами Крыму уничтожен БДК "Новочеркасск". В ночь на 26 декабря подразделениями Воздушных Сил ВСУ поражен большой десантный корабль московитского Черноморского Флота "Новочеркасск". В результате поражения на корабле произошел пожар, а впоследствии — и детонация имеющегося там груза", — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабль попал на спутниковый снимок, сделанный утром 24 декабря.

"Новочеркасск" на спутниковом снимке 24 декабря.

"Похоже большой десантный корабль трансформировался в дырявую подводную лодку", — комментирует фотографию корабля, которую распространили уже после попадания, "Военный курьер".

Далее аналитики проинформировали, что "Новочеркасск" таки нашли на обнародованных фото.

"Внимательные наблюдатели все же нашли "Новочеркасск" на свежих фото из порта временно оккупированной Феодосии", — говорится в сообщении.

В кадры, снятые с высоты, попала часть порта в оккупированной Феодосии и место, где ранее "припарковался" БДК "Новочеркасск". Сейчас о том, что там когда-то находился российский корабль фактически ничего не свидетельствует. Из воды выглядывают черные обугленные куски железа, а скелет корабля пошел на дно.

Поражение ВДК "Новочеркасск"

В ночь на 26 декабря во временно оккупированном Крыму прогремели громкие взрывы, в результате которых стало известно о повреждении корабля Черноморского флота РФ БДК "Новочеркасск".

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" был уничтожен в Крыму в результате удара пилотов тактической авиации ВС.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о повреждении БДК "Новочеркасск" в порту Феодосии, которое произошло ночью 26 декабря.

Жители Феодосии успели заснять детонацию БК после попадания в "Новочеркасск". Раздается очень мощный взрыв, а в небо поднимается большой огонь со "снежными блестками".