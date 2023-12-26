"Есть такая тенденция": ВС РФ из-за потерь реже используют тяжелую технику, — ВСУ (видео)

По словам начальника службы связей с общественностью 63 ОМБр Ростислава Ящишина, противник сейчас применяет тяжелую технику лишь во время больших штурмов, но она быстро уничтожается Силами обороны.

Российские оккупанты начали намного реже использовать тяжелую технику на поле боя и на это есть определенная причина. Об этом заявил начальник службы связей с общественностью 63 ОМБр Ростислав Ящишин в эфире телемарафона 26 декабря.

По его словам, противник теперь использует технику чаще всего только во время больших штурмов, но украинские защитники сразу же ее уничтожают, что приводит к снижению боевого потенциала ВС РФ. В других же случаях оккупанты используют этот вид вооружения намного реже.

"Есть такая тенденция, что враг не часто пытается применять технику. Если происходят какие-то большие штурмы, то да — эта техника используется, но фактически сразу уничтожается нашими маленькими воздушными силами. На прошлой неделе во время одной из таких попыток штурма было повреждено несколько БТРов. Недавно также уничтожили САУшку, регулярно уничтожаются машины подвоза", — заявил Ростислав Ящишин.

Одна из причин, по которой ВС РФ отказались от массового использования техники — более выгодные позиции у ВСУ, с которых эта техника и уничтожается.

"Качественного противодействия дронам нет, РЭБ не дает 100% защиты. Поэтому они может бы и хотели завезти больше техники, но не могут этого сделать", — продолжил Ростислав Ящишин.

К слову, у Украины есть тепловые FPV-дроны, продолжает военный, но пока что нельзя сказать на чьей стороне паритет.

Напомним, 19 декабря сообщалось, что ВС РФ по-новому прикрывают технику за 20 км от фронта и используют для этого циничный способ. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что жители Волновахи Донецкой области стали живым щитом для российской военной техники, которую враг накапливает на Угледарском направлении.