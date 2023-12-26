Украина не получила помощи от США из-за увязшего контрнаступления, — экс-сотрудник Совбеза

Договориться о выделении Киеву помощи в Соединенных Штатах было бы проще, если бы были значительные положительные сдвиги на фронте, считает Майкл Аллен.

Украина не получила американской дополнительной помощи в связи с провалом контрнаступления Сил обороны. Об этом сказал экс-сотрудник Совета нацбезопасности США при президенте страны и бывший помощник 43-го американского президента Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен, пишет Newsweek.

"Дополнительное дополнительное финансирование было бы уже сделано, если бы контрнаступление пошло лучше", — сказал он.

Аллен добавил, что договориться о выделении Украине помощи в Соединенных Штатах было бы проще, если бы были какие-то положительные сдвиги на украинском фронте.

"Мы привыкли говорить, что Америка любит поддерживать победителя, и как только контрнаступление пройдет успешно, я думаю, что это прокладывает путь к значительной дополнительной помощи, которая поможет нам пройти через выборы", — сказал он. "И когда контрнаступление не достигло реального прогресса, это было больно", — сказал Аллен.

Напомним, что генерал Бен Ходжес заявил, что США пока серьезно не относятся к войне в Украине. Из-за допущенных ошибок не произошло продвижений, на которые ожидали медиа.

15 ноября в отчете американского Института изучения войны сообщалось, что во время летне-осеннего контрнаступления ВСУ бойцы Сил обороны сумели прорвать несколько линий обороны ВС РФ на Запорожском направлении.