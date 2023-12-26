В Харьковской ОГА назвали основную цель российских оккупантов в области

Российские захватнические подразделения, как заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, стремятся получить возможность создать предпосылки для блокирования Купянска.

Основа цель для врага в Харьковской области — оккупация Синьковки. Подробности сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в интервью "Укрінформу".

Он отметил, что последние шесть месяцев наблюдается активизация штурмовых боевых действий оккупантов. Это происходит в частности возле Ивановки и Петропавловки.

"В Харьковской области для врага это сейчас — основная цель, поскольку, например, захват Синьковки", — пояснил он.

Олег Синегубов отметил, что российские захватнические подразделения стремятся получить возможность создать предпосылки для блокирования Купянска. Но главная цель — Купянск Узловой. Это крупный железнодорожный узел.

По его словам, для того, чтобы продвинуться дальше, нужно захватить часть города Купянска. Эти планы мы понимаем, эти планы понимают наши Вооруженные Силы.

"Поэтому адекватно реагируем", — добавил руководитель Харьковской ОГА.

Ситуация в районе Купянска — данные от Генштаба ВСУ

На Купянском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 26 декабря, украинские защитники отбили 6 атак россиян возле населенного пункта Синьковка. Оккупанты тщетно пытались прорвать оборону наших войск.

Также на Слобожанском и Северском направлениях российские оккупационные подразделения сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы помешать передислокации наших войск на угрожающие направления. Также в Белгородской области вдоль государственной границы враг увеличивает плотность минно-взрывных заграждений.

Напомним, 13 декабря в ОВА рассказали, как собираются оборонять Купянск. По словам руководителя военной администрации Олега Синегубова, противник продолжает стабильные обстрелы города, однако украинские военные делают все для того, чтобы не дать ВС РФ осуществить планы.