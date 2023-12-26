Выманивали деньги "на бензин": под Одессой раскрыли сеть псевдоволонтеров (фото, видео)

Правоохранители задержали в Одесской области мошенников, которые предлагали военным привезти несуществующие автомобили и взамен просили оплатить "топливо" на дорогу. За содеянное им грозит до 8 лет заключения.

В Одесской области правоохранители разоблачили троих человек, которые представлялись волонтерами и наживались на украинских военных. Об этом сообщают в полиции Одесской области.

По информации следствия, жертвами мошенников стали военные на фронте, которым необходимы автомобили. Подозреваемые звонили в местные советы и военным капелланам представляясь волонтерами. Они не называли свои настоящие имена и предлагали передать на фронт несуществующие автомобили.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

В частности, злоумышленники говорили, что якобы находятся за границей и нуждаются в средствах на топливо, чтобы привезти и отправить автомобили.

Фото: Нацполиция

Правоохранители говорят, что деньги псевдоволонтерам перечисляли сами представители власти и капелланы, или же предоставлять контакты военных. Следствие выяснило, что с помощью этой мошеннической схемы злоумышленники выманили у 6 человек более 130 тысяч гривен.

Для создания видимости и шума дороги они звонили своим жертвам в машине, передвигаясь по Одессе. Так они убеждали, что якобы машина для военных уже в пути. Полученные таким методом средства подозреваемые делили между собой и тратили по своему усмотрению.

Правоохранители задержали псевдоволонтеров и сообщили им о подозрении в мошенничестве и легализации имущества. Одного злоумышленника суд до завершения следствия посадил под круглосуточный арест. Еще двух человек посадили под стражу с правом внесения залога в размере 1 млн грн и 1,5 млн грн.

Напомним, в конце ноября в Одессе разоблачили мошеннический call-центр. Следствие выяснило, что злоумышленники ежемесячно выманивали у людей от 150 до 200 тысяч долларов.

Также Фокус писал, как после начала полномасштабного вторжения мошенники адаптировались к войне. В частности, злоумышленники, которые собирали средства якобы на помощь тяжелобольным детям, начали собирать средства на "помощь" украинским военным.