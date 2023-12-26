Поврежден эвакуационный поезд: РФ ударила по вокзалу в Херсоне, есть жертвы (видео)

По информации главы ОВА Херсонской ОВА Александра Прокудина, во время эвакуации погиб полицейский, еще двое его коллег получили ранения. Также пострадали двое гражданских.

Вооруженные силы России нанесли по железнодорожному вокзалу в Херсоне. Под обстрел попал эвакуационный поезд. Об этом во вторник, 26 декабря сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Только что был доклад насчет обстрела Херсона. Российский удар по железнодорожному вокзалу. Эвакуационный поезд. Все службы сейчас на месте, количество убитых и пострадавших устанавливается", — рассказал президент.

По данным главы государства, на месте было много гражданских.

Удар по эвакуационному поезду в Херсоне — есть пострадавшие

По информации компании "Укрзлализныця", в ходе вражеского обстрела были повреждены железнодорожный вокзал и подвижной состав.

На текущий момент известно о раненых среди персонала. Пассажиры находятся в укрытии.

Компания планирует пересадить людей на автобусы до Николаева после стабилизации обстановки. Также готовятся дополнительные вагоны для эвакуации более 100 пассажиров в безопасное место.

"Ситуация контролируемая, железнодорожники готовы продолжать движение", — говорится в сообщении.

В ходе удара по вокзалу в Херсоне погиб полицейский

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин опубликовал первые кадры после удара по вокзалу в Херсоне. По его информации, ранения получили двое гражданских. В ходе вражеского удара погиб лейтенант полиции из Кировоградской области — он обеспечивал эвакуацию людей. Пострадали еще двое полицейских — их госпитализировали.

Обстрел Херсона 26 декабря

Как сообщил 26 декабря глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, ВС РФ около 15 часов дня обстреляли центр Херсона. Обстрел вели с левого берега Днепра, в результате чего ранение получил 56-летний мужчина. В 17 часов стало известно, что россияне провели массированный обстрел города, в 18:27 Мрочко сообщил о мощных взрывах в городе.

По состоянию на 20:32 сообщалось о трех пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.

Напомним, в 24 декабря ВС РФ обстреляли жилой район в Херсоне, после взрыва начался пожар. В результате этой атаки погибли трое человек, еще семеро получили ранения, включая 15-летнего подростка. В то же время российские военные корреспонденты утверждают, что ракета ВС РФ попала по "скоплению военной техники".