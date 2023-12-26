Не прописано ни в одной доктрине: война в Украине не похожа на другие конфликты (видео)

Аналитик Агиль Рустамзаде объяснил, что нет ни одной военной доктрины, в которой прописано, как небольшому государству воевать с большим государством. В частности, те, кто дает советы Украине, воевали в совершенно других условиях.

Если бы Украина не начинала бы наступательную операцию, а перешла к войне на истощение, то украинские позиции были бы лучше. Об этом в интервью NV рассказал Агиль Рустамзаде, аналитики азербайджанского центра STEM.

По его словам, такая выбранная тактика ведения войны не является чьей-то ошибкой, ведь к такой войне не была готова военная наука. Агиль Рустамзаде отметил, что ни в одной военной доктрине не прописано, как воевать государству с населением 40 миллионов человек против государства с населением 140 миллионов человек.

Аналитик объяснил, что касается западного военного опыта, за последние два десятилетия они достигали успеха в локальных антитеррористических операциях, или коллективно выступали против какого-то государства. Именно оттуда, по мнению Агиля Рустамзаде, исходит идея лобовых контрнаступлений.

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Он сказал, что по количеству военной силы и экономическому потенциалу одновременно противостоять Западу может только Россия и Китай. Несмотря на это, российско-украинская война не похожа на предыдущие конфликты, а те кто дает советы Украине — воевали в других условиях.

"Ваши генералы, которые сейчас воюют в Украине, любому западному генералу могут почитать лекции", — сказал Агиль Рустамзаде.

Также аналитик добавил, что в войне слабого государства против сильного привести к успеху могут только асимметричные методы.

Напомним, 26 декабря во время брифинга главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что оккупанты уничтожили Марьинку в Донецкой области. По его словам, российские военные используют такую же тактику, как и во время захвата Бахмута. В частности, они уничтожают целые кварталы.

Напомним, 26 декабря во время брифинга главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что оккупанты уничтожили Марьинку в Донецкой области. По его словам, российские военные используют такую же тактику, как и во время захвата Бахмута. В частности, они уничтожают целые кварталы.

Также Залужный заявил, что армия РФ может сконцентрировать свои силы только на одном направлении. В частности, за 2-3 месяца они могут сделать с Авдеевкой то же, что сделали с Бахмутом. Он сказал о возможности отхода украинской армии от какого-то населенного пункта, чтобы сохранить жизнь бойцов.