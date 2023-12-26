Уничтожение БДК "Новочеркасск": известно, какой груз мог быть на корабле, — Воздушные силы (видео)

По словам Юрия Игната, на уничтоженном корабле могли быть, кроме боеприпасов, ударные дроны, которые оккупанты используют для обстрелов Украины. Однако пока все детали спецоперации не будут сообщаться.

На уничтоженном в ночь на 26 декабря корабле БДК "Новочеркасск" могло находиться большое количество груза предназначенного для российской армии, в том числе и ударные дроны Shahed. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, ранее сообщалось, что именно этим кораблем РФ перевозила иранские дроны "Shahed", которыми систематически наносят удары по территории Украины. Впрочем, пока что деталей об уничтожении вражеского корабля не будет.

Собственно, именно такими кораблями перевозят личный состав, боеприпасы и военную технику. Юрий Игнат объяснил, что больше информации о том, что именно перевозили на корабле и детали спецоперации могут рассказать в разведке.

Также отмечается, что над спецоперацией работали все украинские спецслужбы, а на завершающем этапе корабль уничтожили Воздушные силы.

Таймкод: 31:58

Атака по ВДК "Новочеркасск" в Крыму: что известно

Об уничтожении десантного корабля Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Воздушных силах ВСУ сообщили 26 декабря. Отмечалось, что вражеский корабль в Феодосии был атакован крылатыми ракетами большой дальности в ночь на 26 декабря около 02:30.

В России подтвердили поражение своего корабля. Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате удара один человек погиб, ранения получили еще два человека. Также известно, что после атаки на территории порта возник пожар. В целом сообщалось о повреждении шести зданий.

Между тем российские Telegram-каналы сообщали, что после ночной атаки из близлежащих домов были эвакуированы более 350 жителей. Отмечалось, что кроме домов пострадал и железнодорожный вокзал, из-за чего оккупанты изменили расписание поездов.

Напомним, по информации СМИ после удара по кораблю из бухты Феодосии ушли два корабля РФ. Впрочем неизвестно, какие именно корабли Черноморского флота были выведены из порта. Однако вероятно речь идет об одном военном корабле и одном военном катере.