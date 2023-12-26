Обстрел Херсонского вокзала: названо имя погибшего полицейского (фото)

Как рассказали в полиции Кировоградской области, у 29-летнего лейтенанта остались жена и двое детей. В Херсоне он нес службу в составе сводного состава и помогал с эвакуацией граждан во время вражеского удара.

Во время эвакуации гражданских с Херсонского вокзала российская армия атаковала здание вокзала и подвижной состав. В результате вражеского обстрела погиб лейтенант полиции из Кировоградской области Игорь Мисюня. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Кировоградской области.

Игорю Мисюне было 29 лет. Он начал службу в 2017 году в городе Долинская. У него остались жену и двое детей.

Игорь Мисюня находился в составе сводного отряда в Херсоне. Еще двое сотрудников полиции, которые вместе с ним помогали с эвакуацией граждан, получили осколочные ранения и находятся в больнице.

Фото: Нацполиция

Гибель полицейского прокомментировал министр внутренних дел Игорь Клименко: "К сожалению, в результате обстрела погиб лейтенант полиции с Кировоградщины. Он в составе сводного отряда нес службу в Херсоне. Смертельное ранение получил во время эвакуации людей. Наши соболезнования родным и близким погибшего… Еще двое полицейских — в больнице с осколочными ранениями".

ВС РФ обстреляли вокзал в Херсоне — что известно

26 декабря российские войска нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Херсоне. Помимо самого здания вокзала повреждения также получили поезда, среди них — эвакуационный поезд. В "Укразализныце" сообщили, что персонал предприятия получил ранения. По информации Херсонской ОВА, ранения получили двое гражданских и двое полицейских, один человек погиб.

Как рассказал глава МВД Игорь Клименко, в момент удара около 140 пассажиров ожидали отправления эвакуационного поезда.

Позже в "УЗ" рассказали, что пассажиров успешно эвакуировали в Николаев на автобусах. Сейчас оценивает состояние вокзала и уровень повреждений подвижного состава, поэтому поезда из Краматорска, Львова и Киева будут направлены в Николаев.

Напомним, 24 декабря ВС РФ обстреляли жилой район в Херсоне, в результате чего трое человек, включая 15-летнего подростка, погибли.