Мобилизация в Украине: адвокат рассказал, как украинцам могут вручить повестку на почте

По словам Романа Симутина, тактика заключается в ловкости рук, ведь реализуется при помощи обычных почтальонов. В то же время представитель Сухопутных войск ВСУ рассказал, что повестка в почтовом ящике ни к чему не обязывает.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут отправиться служить. Адвокат Роман Симутин в своем новом видео на YouTube рассказал о новом хитром способе вручения повесток.

По его словам, есть огромное количество способов, которые предусматривают вручение повестки мужчинам призывного возраста, однако один из них является неожиданным, который может остановить обращение корреспонденции на "Укрпочте".

Роман Симутин заявил, что такая тактика заключается в ловкости рук, ведь все делается руками обычных почтальонов, от которых граждане совершенно не ожидают сюрпризов.

Отдельно специалист добавил, что если это продолжится дальше, то вскоре вовсе остановит обращение корреспонденции на "Укрпочте". Разновидностей способов есть много и для одного из них используются мессенджеры.

Роман Симутин говорит, что на Viber может прийти уведомление о получении заказного письма от условной службы ГСЧС. Также в почтовом ящике может лежать уведомление о получении письма от городского совета или банка. Также используется метод звонка от почты, где гражданам сообщают о письме от того или иного ведомства, говорит юрист.

После прибытия на почту посетителям могут дать подписаться на "корешке", ведь в большинстве случаев люди сначала забирают письмо и лишь тогда начинают читать.

Суть метода заключается в том, что в графе отправителя может стоять Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), поэтому украинцам перед подписью нужно более тщательно ознакомиться с документом, подытожил юрист.

На момент публикации пресс-служба "Укрпочты" не комментировала позицию адвоката о том, что гражданам заказным письмом может прийти оповещение из ТЦК.

Повестки в почтовых ящиках: что говорят в ВСУ

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в интервью "РБК-Украина" рассказал, что если повестки вбрасывают в почтовые ящики или вкладывают в дверь квартир, то это ни к чему гражданина не обязывает, однако информирует, что ему нужно обратиться в ТЦК и СП.

"Выходит, что по каким-то причинам лица, которые должны ему вручить повестку, его не застали дома. И таким образом этого человека просто проинформировали. В принципе, он может эту повестку просто проигнорировать, потому что ее нужно вручать лично в руки", — говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря сообщалось, кому из мужчин вручат повестку в 2024 году в ходе всеобщей мобилизации. Кроме мужчин, правила воинского учета должны выполнять женщины, которые имеют медицинскую или фармацевтическую специальность.