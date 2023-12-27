От ракет до БПЛА: истребитель Super Hornet перехватил йеменские цели над Красным морем

Истребитель F/A-18 имеет уникальный набор технологий, который позволяет заранее обнаруживать и поражать воздушные цели и беспилотники в частности.

Йеменские хуситы, за которыми стоит Иран, запустили ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Их перехватили истребители F/A-18 Super Hornet и корабли ВМС США. Об этом сообщает The War Zone.

Красное море остается опасной точкой на Ближнем Востоке. Американские истребители из состава авианосной ударной группы Eisenhower вместе с эсминцем USS Laboon перехватили ракеты и беспилотники, которые были запущены йеменскими хуситами.

Атака происходила 26 декабря с 6:30 утра по местному времени. Она продолжалась 10 часов. Для истребителя Super Hornet успешная боевая работа стала, вероятно, второй за время службы. Первой сбитой целью для F/A-18E/F был истребитель Су-22 над Сирией в 2017 году. Саудовская Аравия и Израиль уже сбивали вражеские беспилотники и цели.

Использование Super Hornet в противовоздушной обороне не удивительно, потому что авианосец USS Dwight D. Eisenhower сейчас находится в Аденском заливе. А сам самолет имеет один из самых совершенных радаров AN/APG-79 вместе с активной электронно-сканирующей решеткой AESA. Этот набор позволяет отслеживать и помогать поражать беспилотники и крылатые ракеты. Кроме этого F/A-18 имеют доступ к передовой инфракрасной системе поиска и отслеживания IRST ВМС США.

Сбивать ракеты и БПЛА истребители могут с помощью ракет AIM-9X Sidenwinder и AIM-120 AMRAAM. Также есть 20-мм автоматическая пушка, но поразить из нее такую небольшую цель как беспилотник может быть проблематично.

В условиях кризисной ситуации в Красном море, американская ударная авианосная группа является достаточно гибкой. Эсминец USS Laboon имеет арсенал ракет класса "земля-воздух". Истребители же позволяют прикрывать группу вдали от авианосца. Одновременно они могут защищать авианосец и выискивать потенциальные угрозы.

Напомним, 20 декабря СМИ писали, что йеменские хуситы проводят всеобщую мобилизацию для отправки в сектор Газы.

19 декабря Пентагон объявил о начале операции Prosperity Guardian против иранских прокси в Йемене.