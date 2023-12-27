"Боль и злость": в ОВА показали поврежденный вокзал в Херсоне после обстрела ВС РФ (видео)

По словам главы военной администрации Александра Прокудина, противник продолжает издеваться над городом и его населением, продолжая многочасовые атаки на жилые кварталы.

Российские оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне, в результате чего погибли люди. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин на своей странице в социальной сети Facebook показал, как выглядит место трагедии.

На опубликованных кадрах можно заметить, что здание сильно повреждено. На окнах выбиты стекла, а также отпали некоторые куски внешней стены. Внутри помещения также видны следы разрушений: разбросаны вещи, повреждены двери и другая мебель, которая находилась внутри.

"Боль и злость. Такие эмоции возникают, когда смотришь, как оккупанты издеваются над Херсоном. Очередной неслыханный террор. Удары по эвакуационному поезду. Многочасовой кошмар жилых кварталов", — говорится в сообщении.

Также на видеоролике можно увидеть воронку рядом с колеями, которая образовалась в результате вражеского удара. Повреждены рядом стоящие поезда, а также магазины, в которых пассажиры могли купить продукты или воду в дорогу. Такая ситуация наблюдается в нескольких кварталах областного центра.

К слову, вражеские снаряды, которые и привели к трагедии, также разбросаны по всей территории.

"Так сегодня выглядит наш вокзал и городские улицы. Отстроим. Только людей не вернуть. Искренние соболезнования семье погибшего", — подытожил Александр Прокудин.

Напомним, 26 декабря российские оккупанты нанесли удар по вокзалу в Херсоне, в результате чего был поврежден эвакуационный поезд. По информации главы ОВА Херсонской ОВА Александра Прокудинах, во время эвакуации погиб полицейский, еще двое его коллег получили ранения. Также пострадали двое гражданских.

Позже появились данные про жертву российской атаки. Погиб лейтенант полиции из Кировоградской области Игорь Мисюня, который начал службу в 2017 году. У 29-летнего мужчины осталась жена и двое детей.