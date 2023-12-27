"Толковый ВСУшник и пилот смертей": россияне объявили награду за военнослужащего "Мадяра"

Жизнь украинского защитника захватчики оценили как немецкий танк "Леопард", в 1 миллион российских рублей.

Оккупанты объявили награду за бойца из Закарпатья, командира роты "Птахи Мадяра" Роберта Бровди с псевдонимом "Мадяр" из-за того, что он уничтожает слишком много россиян на фронте. Об этом сообщают аналитики разведывательного сообщества "OSINT Пчелы".

Аналитики обнародовали пост одного из российских телеграмм-каналов, где четко говорится о том, что "Мадяр" мешает оккупантам на фронте.

"Я вот смотрю, х*хлы за наших людей назначают награду. Вот на фото — позывной "Мадяр". Толковый он ВСУшник и пилот смертей, на нем российского солдата достаточно, чтобы за его голову назначить награду. Я думаю меня поддержит все сообщество телеграмм-каналов о "СВО". Я готов заплатить 1 миллион рублей за голову "Мадяра", — написал админ Z-телеграмм-канала "Проект Барс 11".

Аналитики OSINT Пчелы установили такого щедрого и до полусмерти запуганного "Мадяром" россиянина — админа телеграм-канала. Им является некто Низовцев Сергей Сергеевич, который ведет канал вместе со своей женой Низовцевой Натальей Даниловной.

Низовцев С.С. 16.06.1989 года рождения. ИНН 110506330394, паспорт 870 9378932. Прописка: Республика Коми, г. Печора, ул. Гагарина, д.7. Предположительно живет с женой в г. Сыктывкар.

Телефон +79121511116 (активен в вотсап, профиль телеграмм закрыт настройками приватности). На постоянной основе доставляет помощь российским оккупантам, лично посещает временно оккупированные территории.

Низовцева Н.Д. 09.08.1988 года рождения, домашний адрес Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская 91-33.

Между тем "Мадяр" вместе со своей командой продолжают убивать россиян на фронте. 26 декабря они поделились статистикой работы за сутки на левом берегу Днепра.

"Статистика анти-ФПВ на Крынках за 26 декабря 23 года. За день обнаружено: 24, из них уничтожено — 20. Общий счёт: 1191 (обнаружено / 896 (уничтожено). Силами и средствами сводной группы РЭБ и РЭР Морской пехоты+ТРО+Птахи Мадяра. Помните: когда мы их валим, они падают, но все равно взрываются", — отмечается в телеграм-канале "Птахи Мадяра".

Напомним, что 18 декабря "Мадяр" рассказал, что российские войска применяют в 5-10 раз больше обычных FPV-дронов, что наносит значительные потери Вооруженным Силам Украины.

"Мадяр" 17 декабря раскритиковал статью NYT о плацдарме в Крынках. Он рассказал, что его подразделение с начала октября ВСУ на левом берегу Днепра, "непрерывно и ежедневно" выполняет боевые задачи, и что оккупанты охотятся на него лично и на каждый экипаж "Птахів Мадяра".