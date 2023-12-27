"Сам не понимаю": министр финансов удивился, почему волонтеры собирают деньги для ВСУ (видео)

На военных складах должно быть достаточно оружия и снаряжения для военных, заявил глава Минфина Сергей Марченко. Кроме того, госбюджет и местные власти выделяют на армию десятки миллиардов гривен.

Из государственного бюджета Украины ежедневно на нужды ВСУ выделяется по 5 млрд грн. Кроме того, определенную сумму выделяют местные бюджеты. Поэтому не понятно, зачем волонтеры до сих пор объявляют сборы на закупку каких-то вещей для Сил обороны — имеющихся ресурсов должно было бы хватить. О деталях финансирования ВСУ рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью порталу Forbes Ukraine.

Журналисты спросили министра, почему украинцы и военные "сбрасываются" определенными суммами, чтобы приобрести нужное снаряжение. Марченко отметил, что волонтеры не могут соревноваться с возможностями государства по содержанию войска. В частности, ежедневно из госбюджета на ВСУ идет 5 млрд грн. К этой сумме кое-что добавляют местные органы власти. В частности, ежедневно они имеют возможность выделять для армии по 15-20 млрд грн. То есть, если в госбюджете, условно, не будет денег, то только за счет этих средств армия продержится еще 3-4 дня. Между тем до сих пор волонтеры и неправительственные организации собирают средства для военных.

"Я сам не понимаю, почему мы до сих пор обеспечиваем в складчину военнослужащих", — заявил министр.

По мнению чиновника, на военных складах должно быть оружие и военное снаряжение в достаточном количестве. Поэтому спрашивать нужно не у него, а у "конкретных исполнителей", которые отвечают за это направление.

Также министр рассказал о финансировании мобилизации 500 тыс. человек, о которой говорил в своем выступлении президент Украины Владимир Зеленский: на такое количество новых военных понадобится 500 млрд грн. Марченко подчеркнул, что эта цифра очень ориентировочная, поскольку ее получили из общего расчета: на сегодняшний один миллион человек украинского войска уходит 1 трлн грн.

Отметим, на портале Opendatabot на основе открытых данных от крупнейших волонтерских фондов Украины можно узнать, какую сумму собрали украинцы на нужды армии. По состоянию на октябрь 2023 года — это 12,5 млрд грн за 9 месяцев.

Информация о необходимости 500 млрд грн для обеспечения мобилизации 500 тыс. украинцев прозвучала во время итоговой пресс-конференции, которую 19 декабря проводил президент Зеленский. По словам главы государства, именно такой запрос он получил от украинского военного командования.

26 декабря главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что не может обнародовать количество украинцев, которых нужно мобилизовать в ряды Сил обороны. Также военный объяснил, при каких условиях возможна демобилизация в 2024 году. Одно из условий — отсутствие обострения на российско-украинской войне.