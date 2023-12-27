"Так как они прут, то скорее закончимся мы": десантник ВСУ о тяжелых боях под Марьинкой

Ежесуточно потери ВС РФ в районе Новомихайловки составляют 1-3 единицы техники и 20-30 человек личного состава противника 200-ми, и еще 30-40 300-ми, рассказывает боец.

Вблизи села Новомихайловка на Марьинском направлении идут тяжелые бои. Какова ситуация на этом участке фронта сейчас рассказал аналитикам DeepState десантник подразделения "РАКЕТА — skywar crew".

Так, в районе Новомихайловки в последние дни ВС РФ смогли улучшить свое тактическое положение. По словам бойца, массированные атаки на юг Новомихайловки начались с десятых чисел октября. Тогда еще были позиции в полях.

"Ежесуточно потери врага составляют где-то 1-3 единицы техники и 20-30 человек личного состава противника 200-х, и еще 30-40 300-х в среднем в день", — рассказал боец.

Он отметил, что оккупанты не прекращают их удивлять отношением к своим — они то раздевают трупы, то оставляют солдат, которые случайно упали с бронетехники.

"Раз был ночной штурм, его отбили. Утром уже дневными коптерами полетели и увидели, что они раздели полностью своих 200-х и там и оставили. Раз было и что атака РФ захлебнулась, они начали откатываться назад и один оккупант бежал за своей МТ-ЛБ. Долго бежал, потом почти догнал, но она поехала, он вцепился за ней рукой, и его протянула еще метров 10-15 и он отцепился. МТ-ЛБ поехала себе дальше. Кто сидел на броне видел это все, но спасать своего "товарища" не захотел. Сбрасыватели потом его добили", — рассказал десантник.

Он отметил, что ребята на передовой уже устали, потому что с начала войны они на фронте и ни разу не были на ротации.

"Мы за**бались. Хочется увидеть родных, потому что давно не были в отпусках. Бригада уже 2.5 года без ротаций, но что, мы делаем свою работу. П*доров убивать любят все, особенно командиры. Еб*шимо всем чем есть возможность еб*шиты. Командование у нас кадровое, это — огромный плюс", — говорит украинский защитник.

Он добавляет, что командование ВС РФ не жалеют своих солдат, посылая их на штурмы.

"Так как они прут и не жалеют такое количество личного состава, то скорее закончимся мы", — резюмирует десантник.

Напомним, что захват Марьинки происходил по аналогичному сценарию с Бахмутом — уничтожались целые улицы с жилыми кварталами. Военные аналитики предупредили, что следующими могут быть Авдеевка и Новомихайловка с выходом на фланги под Угледаром.

Ранее сообщалось, что оккупанты объявили награду за бойца из Закарпатья, командира роты "Птицы Мадьяра" Роберта Бровди с псевдонимом "Мадьяр" из-за того, что он уничтожает слишком много россиян на фронте.