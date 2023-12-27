В Украине завершили разработку реестра военнообязанных "Оберег": как он будет работать

По закону согласие военнообязанных граждан на обработку их личных данных для реестра не требуется. Информация в нем будет обновляться автоматически.

В Украине завершили разработку реестра военнообязанных "Оберег". Это проект Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, электронная база данных для хранения информации, необходимой для военного учета. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью изданию DOU.

Цель создания реестра — повысить эффективность военного учета, снизить коррупцию и исключить возможность манипуляций с данными.

Какие данные есть в реестре "Оберег"

В реестре содержатся персональные и служебные данные обо всех военнообязанных украинцах в возрасте от 18 до 60 лет.

Персональные данные включают:

фамилию, имя, отчество;

дату и место рождения;

семейное положение;

место жительства;

место работы;

образование;

идентификационный номер;

состояние здоровья;

судимость.

Служебные данные:

прохождение службы;

участие в боевых действиях;

воинское звание;

военную специальность;

степень пригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Информацию для реестра "Оберег" предоставляют различные государственные органы, а также ТЦК.

Кто имеет доступ к реестру

Доступ к реестру имеют следующие ведомства:

Министерство обороны Украины;

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины;

Служба безопасности Украины;

Служба внешней разведки Украины;

территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Согласно закону согласие призывников, военнообязанных и резервистов на обработку их личных данных для реестра "Оберег" не требуется. Информация в нем будет обновляться автоматически, однако военнообязанным все равно нужно лично уведомлять ТЦК об изменении данных.

Сами военнообязанные могут проверить или обновить информацию в реестре "Оберег", однако лишь через письменный запрос в ТЦК. Сведения о человеке в электронных карточках должны храниться в течение всей его жизни и удаляются после 105 лет с даты его рождения.

Насколько безопасен реестр "Оберег"

В Минобороны подчеркивают, что реестр работает по всем стандартам информационной безопасности, действующим в Украине. У оператора ТЦК нет возможности скачать информацию обо всех военнообязанных по всей стране. Он имеет доступ к информации в определенном районе или области.

"В законе прописано, кто какой доступ имеет. Системы вроде "Оберег" построены так, чтобы минимизировать риски утечки информации. На мой взгляд, самым уязвимым звеном в этом процессе является человек, что недавно подтвердил случай с "Киевстаром". Все реестры государственного уровня достаточно защищены от кибератак и взломов. Если что-то и случается, то в основном из-за человеческого фактора", — говорит Олег Бурба, руководитель компонента "Интероперабельность и цифровая правительственная инфраструктура" проекта EU4DigitalUA, который модернизировал "Оберег".

Напомним, замминистра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила, что Государство будет усиливать контроль за военнообязанными, чтобы избежать случаев уклонения от мобилизации.