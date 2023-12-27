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Военный Фокус Российско-украинская война

В Украине завершили разработку реестра военнообязанных "Оберег": как он будет работать

Владимир Пенов
Фото: Генштаб ВСУ | В Украине заработает реестр военнообязанных "Оберег"

По закону согласие военнообязанных граждан на обработку их личных данных для реестра не требуется. Информация в нем будет обновляться автоматически.

В Украине завершили разработку реестра военнообязанных "Оберег". Это проект Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, электронная база данных для хранения информации, необходимой для военного учета. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью изданию DOU.

Цель создания реестра — повысить эффективность военного учета, снизить коррупцию и исключить возможность манипуляций с данными.

Какие данные есть в реестре "Оберег"

В реестре содержатся персональные и служебные данные обо всех военнообязанных украинцах в возрасте от 18 до 60 лет.

Персональные данные включают:

  • фамилию, имя, отчество;
  • дату и место рождения;
  • семейное положение;
  • место жительства;
  • место работы;
  • образование;
  • идентификационный номер;
  • состояние здоровья;
  • судимость.

Служебные данные:

  • прохождение службы;
  • участие в боевых действиях;
  • воинское звание;
  • военную специальность;
  • степень пригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Информацию для реестра "Оберег" предоставляют различные государственные органы, а также ТЦК.

Кто имеет доступ к реестру

Доступ к реестру имеют следующие ведомства:

  • Министерство обороны Украины;
  • Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины;
  • Служба безопасности Украины;
  • Служба внешней разведки Украины;
  • территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Согласно закону согласие призывников, военнообязанных и резервистов на обработку их личных данных для реестра "Оберег" не требуется. Информация в нем будет обновляться автоматически, однако военнообязанным все равно нужно лично уведомлять ТЦК об изменении данных.

Сами военнообязанные могут проверить или обновить информацию в реестре "Оберег", однако лишь через письменный запрос в ТЦК. Сведения о человеке в электронных карточках должны храниться в течение всей его жизни и удаляются после 105 лет с даты его рождения.

Насколько безопасен реестр "Оберег"

В Минобороны подчеркивают, что реестр работает по всем стандартам информационной безопасности, действующим в Украине. У оператора ТЦК нет возможности скачать информацию обо всех военнообязанных по всей стране. Он имеет доступ к информации в определенном районе или области.

"В законе прописано, кто какой доступ имеет. Системы вроде "Оберег" построены так, чтобы минимизировать риски утечки информации. На мой взгляд, самым уязвимым звеном в этом процессе является человек, что недавно подтвердил случай с "Киевстаром". Все реестры государственного уровня достаточно защищены от кибератак и взломов. Если что-то и случается, то в основном из-за человеческого фактора", — говорит Олег Бурба, руководитель компонента "Интероперабельность и цифровая правительственная инфраструктура" проекта EU4DigitalUA, который модернизировал "Оберег".

Напомним, замминистра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила, что Государство будет усиливать контроль за военнообязанными, чтобы избежать случаев уклонения от мобилизации.