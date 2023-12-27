"К вам вопросов не будет": в ВСУ ответили, кому не вручают повестки в общественных местах

Представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо заверил, что украинцев не отправляют на передовую после первой повестки. Однако он объяснил, в каком случае граждан не приглашают на проверку в военкомат.

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) вручают повестки на блокпостах и в других общественных местах, но не всем. Деталями в эфире телемарафона 27 декабря поделился спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Он отметил, что закон не запрещает вручение повесток в общественных местах. Цель таких действий ТЦК — найти тех, кто игнорирует воинский учет и не уточняет данные о себе.

"Если у вас есть с собой документы и военно-учетный документ со статусом годности, то к вам вопросов не будет, потому что вы свой долг выполнили. Это больше касается тех людей, которые пытаются избежать постановки на воинский учет", — объяснил Фитьо.

Что происходит после получения повестки?

Военный заверил, что первая повестка от ТЦК вовсе не означает отправку на фронт. Получив ее, украинец должен прийти в назначенное время в военкомат и уточнить данные о себе. Только после предоставления нужных документов его отправляют на медосмотр.

"Если нет причин для получения отсрочки, вы здоровы и ваша профессия сейчас востребована, тогда уже выписывается вторая повестка, по которой нужно явиться в ваш ТЦК", — рассказал представитель Сухопутных войск.

Оттуда человека отправляют в учебный центр. По словам Фитьо, базовая военная подготовка занимает минимум месяц. После этого еще две недели отводят на слаживание подразделения.

"Если профессия сложнее — обучение дольше: два-три месяца и т.д., в том числе и за рубежом. Только после этого вы попадаете в свою воинскую часть", — добавил военный.

Он отметил, что слухи об отправке на фронт после первой повестки являются мифом.

Комментарий Владимира Фитьо (о повестках — с 1:20)

Напомним, в соцсетях сообщают, что в Киеве установили временные блокпосты и раздают горожанам повестки. В государственных органах опровергают информацию о таких мерах мобилизации в столице.

Также спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо ответил, могут ли мобилизованные украинцы выбирать подразделение, в котором хотят служить.