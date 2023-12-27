"Свежие идеи": РФ планирует провести неформальное заседание Совбеза по 10-летию Евромайдана, — ГУР

По мнению разведчиков, запланированное РФ неформальное мероприятие рассчитано в основном на "внутреннюю" аудиторию, поскольку интерес к российским мероприятиям со стороны международных медиа находится практически на нулевом уровне.

Российская Федерация инициировала неформальное заседание Совета безопасности ООН по так называемой "формуле Аррия". Об этом в среду, 27 декабря, сообщила пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Объявленная тема мероприятия звучит следующим образом — "10 лет Евромайдана в Украине: шаг в пропасть". Украинская разведка узнала, что во время заседания российские "дипломаты" еще раз попытаются донести мировой общественности российские нарративы о "неонацистской природе киевского режима и его вооруженных формирований", об "истории нацизма в Украине и его современном состоянии", о "преступлениях националистических батальонов против мирного населения на востоке и юге Украины".

По информации ГУР, документ, поданный на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша также не содержит каких-то "свежих идей", а снова в очередной раз повторяет традиционные формулировки российской пропаганды.

"Центральное сообщение "презентации": инспирирование Евромайдана со стороны стран Запада и США. Соответственно развязанная война оправдывается планами "защитить мирное население на востоке и юге Украины", — утверждает ГУР.

Анализ информации относительно вопросов, которые собирается обсуждать РФ на неформальном заседании, равно как и перечень приглашенных ими гостей, позволяет ГУР прийти к выводу, что российская дипломатия окончательно превращается в генератор безумных идей, которые никто в мире не воспринимает всерьез.

"Очевидно заседание является частью программы "выборов Путина", которые запланированы на март 2024 года. По мнению российских пропагандистов, электорату будет полезно знать, что тезисы по оправданию войны в Украине будут звучать в стенах ООН. А "интимный" неформальный статус позволит избавиться от въедливых комментариев международных дипломатов относительно очередного бреда о "боевых комарах" и "американских биолабораториях", — добавляет ГУР.

Кто приглашен на заседание, посвященное Евромайдану

В украинской разведке назвали среди приглашенных гостей тех лиц, на которых в этот раз россияне делают ставку. Это министр внутренних дел времен Януковича Виталий Захарченко, один из командиров тогдашнего "Беркута" Дмитрий Сабина, а также российские пропагандисты Максим Григорьев и Михаил Хазин. Вести заседание будет постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

"В целом интерес к анонсированному мероприятию со стороны членов Совета безопасности ООН крайне низкий. Большинство из них будет представлено так называемыми "экспертами". То есть советниками или вторыми секретарями. Они не настроены "полезно слушать" Захарченко, зато намерены выразить позицию своих государств относительно "реального положения дел". Похоже, что само мероприятие рассчитано в основном на "внутреннюю" российскую аудиторию, поскольку интерес со стороны международных медиа находится практически на нулевом уровне. Трансляция планируется разве что на некоторых веб-страницах и в соцсетях", — комментирует ситуацию ГУР.

Что такое "формула Аррия"

Пресс-служба ГУР пояснила, что "формула Аррия" — это неформальные встречи, во время которых представители стран могут провести откровенный обмен мнениями.

"На них не действуют жесткие процедурные правила, к ним привлекаются участники, которые не имеют отношения к дипломатической работе. То есть люди, "которых полезно было бы заслушать". В то же время этот формат действительно бывает полезным, когда дипломаты должны откровенно обсудить неоднозначные вопросы вне официальных процедур", — уточняют в ГУР.

Напомним, Украинский Хельсинский союз по правам человека 6 декабря сообщил, что с 2014 года, когда Крым захватили российские оккупанты, на территорию полуострова прибыли по меньшей мере 800 тысяч граждан России.

За последние 10 лет Российская Федерация создала колоссальное количество преступлений против человечества, тем самым нарушая права человека. Кроме того, многие действия противника имеют уже системный характер.