Россияне заявили, что уничтожили все танки Stridsvagn: что говорят в ВСУ (видео)

По словам командира 21-й ОМБр с позывным "Немец", западные танки запрограммированы на то, чтобы первым увидеть противника и вовремя произвести выстрел.

Россияне заявили об уничтожении всех шведских танков на Лиманском направлении и утверждали, что Швеция якобы признала этот факт. Однако бойцы 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ, на вооружении которых есть иностранные танки, опровергли эти утверждения. Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном 27 декабря.

По словам военных, потери в технике действительно имеют место, однако большинство бронемашин продолжают активно участвовать в боевых действиях.

Ночной охотник танк Stridsvagn

Шведский танк Stridsvagn 122 — это улучшенная версия немецкого Leopard 2 A5. Усиленная подвижность позволяет ему эффективно действовать на украинской местности даже с дополнительной массивной бронезащитой, рассказал журналист ТСН Андрей Цаплиенко.

Шведский танк Stridsvagn 122

"Лучше них в мире нет, но для определенной задачи. Это ночной охотник. У него мощный ночной прицел. Они запрограммированы на то, чтобы увидеть противника до того, как он увидит тебя, и сделать первый выстрел до того, как это сделает противник", — поделился командир танкового батальона 21-й ОМБр "Немец".

В отличие от российских танков, для которых необходимо разогреть ствол первым снарядом, зарубежные танки готовы к бою сразу. Поэтому исход столкновения с Т-72, как правило, определен заранее. Именно поэтому российские танкисты избегают столкновений со шведскими танками, особенно с Leopard 2 шестой серии, у которого еще более мощное и точное орудие.

Мощность Stridsvagn 122 в полторы тысячи лошадиных сил вдвое превосходит Т-64. Быстрая замена гусеницы — дело нескольких минут благодаря специальным накладкам. Для конструкторов Leopard важно, чтобы экипаж выжил.

Цаплиенко рассказал, что в танке все ориентировано на выживание экипажа. Все расположено таким образом, чтобы минимизировать ошибки в бою. Кроме того, боекомплект устроен так, чтобы уменьшить риск детонации и отрыва башни.

"Здесь достаточно много места, чтобы сидеть, и быстро эвакуироваться. И я могу сделать это в бронежилете, чего точно нельзя сделать в российских или, опять же, в советских танках", — пояснил Цаплиенко.

Один из шведских танков получил повреждение при обстреле. У него вышел из строя прицел, но экипаж выжил.

Напомним, ранее бойцы 21-й ОМБр рассказали, что с помощью Stridsvagn 122 уничтожать оккупантов получается быстрее, чем из советских танков. При этом экипаж сможет выжить, даже в случае попадания.