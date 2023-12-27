Впервые после Второй мировой: союзник США представил авианосец для истребителей 5 поколения (фото)

На опубликованных кадрах — эсминец JS Kaga класса "Идзумо" во время испытаний. Военный корабль переоборудовали из вертолетоносца в легкий авианосец.

Япония опубликовала новые снимки эсминца, который сейчас модернизируется и в обозримом будущем должен стать одним из первых авианосцев страны со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Newsweek.

На опубликованных 25 декабря кадрах — эсминец JS Kaga класса "Идзумо" во время испытаний. О месте съемок не сообщается. Военный корабль переоборудовали из вертолетоносца в легкий авианосец, на котором будут размещены истребители пятого поколения, разработанные в США.

Токио, важнейший союзник США в Азии, перевооружается при поддержке Вашингтона. Две промышленные державы стремятся укрепить свою оборону на фоне общих угроз безопасности, которые исходят от Пекина и Пхеньяна.

Корабль Kaga находится в порту города Куре (префектура Хиросима) и считается крупнейшем кораблем Морских сил обороны Японии, наряду с ведущим кораблем в этом классе — JS Izumo.

Военный корабль Японии

Длина вертолетных эсминцев превышает 243 метра, а водоизмещение составляет 27 000 тонн, что намного меньше, чем у атомных суперавианосцев ВМС США — 100 000 тонн.

В Японии дислоцировано наибольшая численность американских войск за пределами самих Соединенных Штатов.

Напомним, что ВМФ Китая получили новый десантно-штурмовой корабль. Судно, на которое могут приземляться вертолеты, заметили в прибрежной части Шанхая. У Китая есть уже три таких корабля.

Также сообщалось, что китайские рыбаки сняли редкую субмарину-невидимку КНР, которую называют "тихим убийцей".