ВС РФ обстреляли Волчанск на Харьковщине: есть жертвы и раненые

В результате обстрела погибла женщина, еще одна получила ранения и была госпитализирована в больницу.

Российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли город Волчанск на Харьковщине. Об этом 28 декабря сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Очередной акт терроризма россиян против гражданского населения. Около 10 часов состоялся вражеский обстрел (предварительно из РСЗО) Волчанска, что в Чугуевском районе. К сожалению, 66-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице. Также на месте оказывают медицинскую помощь 63-летней местной жительнице", — проинформировал Синегубов.

Он отметил, что в результате обстрела загорелся легковой автомобиль. На месте попаданий работают соответствующие службы.

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что под артиллерийским огнем врага за прошедшие сутки оказались около 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Напомним, что 26 декабря во время эвакуации гражданских из Херсона ВС РФ атаковали здание вокзала и подвижной состав. В результате вражеского обстрела погиб лейтенант полиции из Кировоградской области Игорь Мисюня.

Также сообщалось, что ВС РФ ночью атаковали Украину дронами Shahed. Воздушные силы ВСУ уничтожили семь вражеских дронов. Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.