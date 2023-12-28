ВС РФ ночью атаковали Украину дронами Shahed: какие регионы оказались под ударами БПЛА (фото)

Воздушные силы ВСУ уничтожили семь вражеских дронов. Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

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Ночью 28 декабря Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в Telegram.

"В ночь на 28 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали восемью БПЛА типа Shahed из района Приморско-Ахтарск — РФ", — говорится в сообщении.

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В ВС отметили, что семь дронов были уничтожены истребительной авиацией, подразделениями зенитных ракетных войск (ЗРК), мобильными огневыми группами Воздушных сил и Сил обороны в пределах Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей.

Взрывы в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской области Сергей Лысок сообщил, что ночью 28 декабря в регионе были уничтожены два дрона РФ.

"Российский хлам они уничтожили в Криворожском районе. Слава Героям! Наше небо защищают лучшие! На других территориях Днепропетровщины было тихо. Без вражеских атак", — сказал Сергей Лысак.

Взрывы в Кировоградской и Запорожской областях

На момент выхода публикации в областных военных администрациях не сообщали о последствиях ночной атаки врага. Однако Председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко в 22:31 27 декабря заявил о начале воздушной тревоги. Отбой был в 23:22.

"Внимание! Воздушная тревога! Просим срочно проследовать в укрытие", — сказал Юрий Малашко.

Он подчеркнул, что была угроза российских дронов.

Зато Андрей Райкович, председатель Кировоградской ОГА, объявил начало воздушной тревоги в 2:06. Она продолжалась до 4:19 28 декабря.

Напомним, 27 декабря начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что российские военные изменили тактику, а именно они пытаются прокладывать сложные траектории движения беспилотников, чтобы истощить систему противовоздушной обороны, усложнив работу Воздушных сил ВСУ и нанеся максимальный ущерб.

В тот же день военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские военные могут нанести ракетный удар по Украине в новогоднюю ночь. По его словам, сейчас оккупанты имеют около тысячи ракет различных типов.