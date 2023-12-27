Украину атаковали почти 50 Shahed: взрывы прогремели в нескольких регионах, есть жертвы (фото)

Враг запускал дроны с двух направлений — Балаклавы и Приморско-Ахтарска. Украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить 32 Shahed-136/131, рассказали в Воздушных силах.

Related video

В ночь с 26 на 27 декабря Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-136/131. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в Telegram.

"В ночь на 27 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БПЛА типа Shahed с двух направлений: Балаклава — оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск — Краснодарский край (РФ)", — говорится в сообщении.

Важно

Воздушный бой в ночь на Рождество: РФ атаковала в 6 волн, а дроны преодолели 900 км, — эксперт

В ВС отметили, что всего было зафиксировано 46 пусков дронов, они атаковали волнами в разное время, в частности в период с 19:00 26 декабря по 3:50 27 декабря. Для отражения вражеской таки были привлечены тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы ВС и Сил обороны.

В результате было уничтожено 32 российских дрона. Большинство дронов, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонскую область. Еще несколько БПЛА упали без последствий. Кроме этого, противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Взрывы в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысок сообщил, что ночью над регионом было уничтожено 13 беспилотников.

"13 вражеских беспилотников ночью уничтожили наши защитники над областью. Шахедов приземлили в Синельниковском, Никопольском, Павлоградском и Каменском районах", — сказал Сергей Лысак.

Кроме этого, враг обстрелял из тяжелой артиллерии Червоногригорьевскую громаду на Никопольщине. Никто из людей не пострадал.

Взрывы в Хмельницкой области

В пресс-службе Хмельницкой областной военной администрации рассказали, что во время сигнала воздушной тревоги силы противовоздушной обороны уничтожили дрон типа Shahed. Зато информация о погибших, травмированных или разрушениях не поступала.

Взрывы в Херсонской области

В регионе воздушную тревогу объявили в 18:25 26 декабря, а выключили в 2:32 27 декабря. Кроме этого, этой ночью в 4:31 снова была объявлена воздушная тревога, которую выключили в 7:26.

В Силах обороны юга рассказали, что ночью враг атаковал южные регионы с помощью Shahed-131/136.

"2 волны атак с интервалом в 15 минут составили 7 часов напряженной боевой работы. Силами противовоздушной обороны уничтожено 17 дронов-камикадзе: 12 в Одесской области, 3 в Николаевской области, 2 в Винницкой области", — говорится в сообщении.

В результате атаки по Херсону были повреждены торговый центр и многоквартирные дома. Также попадание произошло в складские помещения научно-исследовательского учреждения аграрного профиля, информация о пострадавших еще уточняется.

Взрывы в Одесской области

По данным Сил обороны юга, в Одесской области враг сосредоточился на областном центре. Силы ПВО отработали все российские цели, однако обломки сбитых дронов упали на одну из незаселенных новостроек. Кроме этого, сбитый дрон упал на дачные дома в пригороде Одессы, в результате вспыхнул пожар, его уже потушили.

"Один человек погиб, трое получили ранения, среди которых 17-летний подросток", — говорится в сообщении.

Напомним, 26 декабря российские военные атаковали железнодорожный вокзал в Херсоне. В результате повреждения получили здание и поезда, в том числе и эвакуационный. По информации Херсонской ОГА, двое гражданских и двое полицейских получили ранения, один человек погиб. Глава МВД Игорь Клименко заявил, что в момент удара около 140 пассажиров ожидали отправления эвакуационного поезда.

25 декабря оккупанты обстреляли два села Сновской общины на границе Черниговской области. Пограничники зафиксировали три взрыва по селу Елино и семь взрывов по селу Горное. Враг попал по энергетической инфраструктуре, в результате чего было обесточено более двух тысяч абонентов.