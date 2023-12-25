Воздушный бой в ночь на Рождество: РФ атаковала в 6 волн, а дроны преодолели 900 км, — эксперт

Декабрь стал "черным" месяцем для тактической авиации российских оккупантов. Силы обороны в течение месяца уничтожили и повредили 6 вражеских самолетов, к тому же россияне "дружественным" огнем попали в один свой штурмовик.

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В Рождественскую ночь ВС РФ атаковали Украину "шахедами" и нанесли ракетные удары с помощью тактической авиации. О подробностях ночной атаки рассказал военный обозреватель Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление".

"Воздушный бой в ночь на Рождество. В ночь на 25 декабря российские оккупанты задействовали на территории Украины как дроны-камикадзе Shahed-136, так и ракетные удары с помощью тактической авиации. ВС РФ применили 31 дрон-камикадзе, из которых 28 были сбиты. Оккупанты запустили Shahed-136 около 18:00, применив за все время атаки 6 групп. Атака длилась более 6 часов, а преодоленное дронами расстояние составляло около 900 км", — проинформировал эксперт.

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Он отметил, что после 5 групп дронов была запущена — шестая, которая состояла из одного дрона. Вражеская тактическая авиация во время атаки применяла ракеты Х-59 и противорадиолокационную Х-31П.

"Ракеты были сбиты, а также был сбит российский истребитель Су-30СМ. Кроме того, подтвердилось уничтожение еще одного фронтового бомбардировщика Су-34. Таким образом, декабрь становится очень горячим месяцем из-за потерь российской авиации", — отметил Александр Коваленко.

В Воздушных силах 25 декабря сообщили, что противник ночью атаковал Украину 31 ударным БпЛА типа "Shahed", которые запускали из районов Чауды, Балаклавы — из Крыма. Также оккупанты использовали 2 авиационные ракеты.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 28 ударных БпЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей. Во время воздушного нападения враг также применил управляемую авиационную ракету Х-59 на Запорожском направлении и противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря. Обе — уничтожены", — говорится в сообщении.

Также в ВС отметили, что зенитные подразделения Воздушных Сил за последние сутки уничтожили два вражеских самолета: один Су-34 — в Донецкой области и один Су-30СМ — над акваторией Черного моря.

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Военный обозреватель Александр Коваленко напомнил, что 5 декабря Силы обороны уничтожили вражеский самолет Су-24М, а в ночь на 17 декабря на аэродроме в Морозовске повреждены два фронтовых бомбардировщика Су-34. 22 декабря было уничтожено три Су-34, а в ночь на 25 декабря еще 1 Су-34 и Су-30СМ.

"И это без учета того, что россияне 17 декабря сбили свой же штурмовик Су-25", — резюмировал эксперт.

Напомним, что 23 декабря ВС РФ нанесли ракетный удар по Днепропетровской и Кировоградской областях. Звуки взрывов прозвучали в Кропивницком и Кривом Роге.

22 декабря оккупанты атаковали Украину дронами типа Shahed-136. Украинская ПВО сбила 24 БпЛА в западных, южных и северных областях.