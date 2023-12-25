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Повітряний бій у ніч на Різдво: РФ атакувала у 6 хвиль, а дрони здолали 900 км, — експерт

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Літак ЗСУ

Грудень став "чорним" місяцем для тактичної авіації російських окупантів. Сили оборони впродовж місяця знищили та пошкодили 6 ворожих літаків, до того ж росіяни "дружнім" вогнем поцілили один свій штурмовик.

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У Різдвяну ніч ЗС РФ атакували Україну "шахедами" і завдали ракетних ударів за допомогою тактичної авіації. Про подробиці нічної атаки розповів військовий оглядач Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив".

"Повітряний бій у ніч на Різдво. У ніч на 25 грудня російські окупанти задіяли на території України як дрони-камікадзе Shahed-136, так і ракетні удари за допомогою тактичної авіації. ЗС РФ застосували 31 дрон-камікадзе, з яких 28 було збито. Окупанти запустили Shahed-136 близько 18:00, застосувавши за весь час атаки 6 груп. Атака тривала понад 6 годин, а подолана дронами відстань становила близько 900 км", — проінформував експерт.

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Він зазначив, що після 5 груп дронів була запущена — шоста, яка складалася з одного дрона. Ворожа тактична авіація під час атаки застосовувала ракети Х-59 та протирадіолокаційну Х-31П.

"Ракети були збиті, а також був збитий російський винищувач Су-30СМ. Крім того, підтвердилося знищення ще одного фронтового бомбардувальника Су-34. Таким чином, грудень стає дуже гарячим місяцем через втрати російської авіації", — наголосив Олександр Коваленко.

У Повітряних силах 25 грудня повідомили, що противник вночі атакував Україну 31 ударним БпЛА типу "Shahed", які запускали з районів Чауди, Балаклави – з Криму. Також окупанти використали 2 авіаційні ракети.

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 28 ударних БпЛА "Shahed-136/131" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей. Під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря. Обидві – знищено", — йдеться в повідомленні.

Також в ПС зазначили, що зенітні підрозділи Повітряних Сил за останню добу знищили два ворожі літаки: один Су-34 – на Донеччині та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.

Які літаки ЗС РФ втратили в Україні в грудні 2023 року

Військовий оглядач Олександр Коваленко нагадав, що 5 грудня Сили оборони знищии ворожий літак Су-24М, а ніч на 17 грудня на аеродромі у Морозівську пошкоджено два фронтові бомбардувальники Су-34. 22 грудня було знищено три Су-34, а в ніч на 25 грудня ще 1 Су-34 та Су-30СМ.

"І це без урахування того, що росіяни 17 грудня збили свій же штурмовик Су-25", — резюмував експерт.

Нагадаємо, що 23 грудня ЗС РФ завдали ракетного удару по Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Звуки вибухів пролунали в Кропивницькому та Кривому Розі.

22 грудня окупанти атакували Україну дронами типу Shahed-136. Українська ППО збила 24 БпЛА у західних, південних та північних областях.