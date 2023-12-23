Знищують дрони: у Зеленського повідомили про створення додаткових мобільних груп ППО

Ворог щодня обстрілює Україну із застосуванням "Шахедів". З особливою інтенсивністю атакує прикордоння та прифронтові регіони, зокрема Херсонщину.

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Від початку тижня, з 18 грудня, Херсонщина зазнала майже 500 обстрілів. Ворог випустив понад 2500 снарядів, що в середньому становить — по 100 обстрілів на день. Тож захист неба потребує посилення. Тому військові адміністрації продовжують роботу над створенням додаткових мобільних груп, повністю укомплектованих для оперативного реагування на загрози ворожих "Шахедів". Про це заявив заступник Керівника ОПУ Олексій Кулеба.

Лише за один тиждень в Херсонській області загинули двоє людей. Ще 28 — поранено. Серед них четверо дітей.

"Ми ж посилюємо захист неба в кожній області України. Більшість російських безпілотників сьогодні збивають мобільні вогневі групи. Їхня робота ефективна і допомагає заощаджувати ракети для знищення ворожих крилатих ракет та авіації", — заявив Кулеба.

Обласні військові адміністрації продовжують роботу над створенням додаткових мобільних груп, повністю укомплектованих для оперативного реагування на дронові загрози.

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"Дуже ефективно": українські військові вчаться знищувати "Шахеди" на симуляторах

"Не зупиняємось, комплектування та посилення цих груп триває щодня", — додав він.

Не лише Херсонщина

Росія в ніч проти 22 грудня атакувала Україну дронами-камікадзе. Дрон влучив у київську квартиру ведучого телемарафону Андрія Ковальського.

Ворожий "Шахед" упав за 10-20 метрів від приватного будинку під Києвом, де перебувала родина громадського активіста. На місці падіння спалахнуло. Це сталося у ніч проти 22 грудня. Російський дрон-камікадзе Shahed-136 дістався до місцевості під Києвом, де розташовано будинок керівника громадської організації "Центр протидії корупції" (ЦПК) Віталія Шабуніна.

Потім ЗСУ повідомили про ще одну групу дронів, які рухаються в бік Шепетівки Хмельницької області. Потім БПЛА вирушили в Рівненську область.

ЗС РФ запустили по Україні зграю дронів-камікадзе Shahed-136, які прямували з трьох точок старту: з Курська, з Чонгара в Криму та з Приморська-Ахтарська у Краснодарському краї РФ.

Нагадаємо, українські військові вчаться знищувати "Шахеди" на симуляторах. Як пояснив співвласник PSS by Logics7 Ігор Бєлов, компанія вирішила сфокусуватися на розробленні симулятора вогневої підготовки з додаванням певних модулів зброї.