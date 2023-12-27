Україну атакували майже 50 Shahed: вибухи пролунали у кількох регіонах, є жертви (фото)

Ворог запускав дрони з двох напрямків — Балаклави та Приморсько-Ахтарська. Українській протиповітряній обороні вдалося знищити 32 Shahed-136/131, розповіли в Повітряних силах.

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У ніч з 26 на 27 грудня Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України безпілотними літальними апаратами типу Shahed-136/131. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ в Telegram.

"У ніч на 27 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БПЛА типу Shahed із двох напрямків: Балаклава — окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ — Краснодарський край (РФ)", — йдеться у повідомленні.

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У ПС зазначили, що всього було зафіксовано 46 пусків дронів, вони атакували хвилями в різний час, зокрема у період з 19:00 26 грудня по 3:50 27 грудня. Для відбиття ворожої таки було залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони.

В результаті було знищено 32 російські дрони. Більшість дронів, які не вдалося збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонську область. Ще декілька БПЛА упали без наслідків. Крім цього, протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Вибухи в Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисок повідомив, що вночі над регіоном було знищено 13 безпілотників.

"13 ворожих безпілотників вночі знищили наші захисники над областю. Шахедів приземлили у Синельниківському, Нікопольському, Павлоградському та Кам'янському районах", — сказав Сергій Лисак.

Крім цього, ворог обстріляв з важкої артилерії Червоногригорівську громаду на Нікопольщині. Ніхто з людей не постраждав.

Вибухи в Хмельницькій області

У пресслужбі Хмельницької обласної військової адміністрації розповіли, що під час сигналу повітряної тривоги сили протиповітряної оборони знищили дрон типу Shahed. Натомість інформація про загиблих, травмованих або руйнування не надходила.

Вибухи в Херсонській області

У регіоні повітряну тривогу оголосили о 18:25 26 грудня, а вимкнули о 2:32 27 грудня. Крім цього, цієї ночі о 4:31 знову була оголошена повітряна тривога, яку вимкнули о 7:26.

У Силах оборони півдня розповіли, що вночі ворог атакував південні регіони за допомогою Shahed-131/136.

"2 хвилі атак з інтервалом в 15 хвилин склали 7 годин напруженої бойової роботи. Силами протиповітряної оборони знищено 17 дронів-камікадзе: 12 на Одещині, 3 на Миколаївщині, 2 на Вінниччині", — йдеться у повідомленні.

У результаті атаки по Херсону було пошкоджено торговельний центр та багатоквартирні будинки. Також влучання відбулося в складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю, інформація про постраждалих ще уточнюється.

Вибухи в Одеській області

За даними Сил оборони півдня, в Одеській області ворог зосередився на обласному центрі. Сили ППО відпрацювали всі російські цілі, проте уламки збитих дронів упали на одну з незаселених новобудов. Крім цього, збитий дрон упав на дачні будинки в передмісті Одеси, в результаті спалахнула пожежа, її вже загасили.

"Одна людина загинула, троє отримали поранення, серед яких 17-річний підліток", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 грудня російські військові атакували залізничний вокзал у Херсоні. В результаті пошкодження зазнала будівля та поїзди, зокрема й евакуаційний. За інформацією Херсонської ОВА, двоє цивільних та двоє поліцейських отримали поранення, одна людина загинула. Голова МВС Ігор Клименко заявив, що в момент удару близько 140 пасажирів очікували відправлення евакуаційного поїзда.

25 грудня окупанти обстріляли два села Сновської громади на прикордонні Чернігівської області. Прикордонники зафіксували три вибухи по селу Єліне та сім вибухів по селу Гірське. Ворог влучив по енергетичній інфраструктурі, в результаті чого було знеструмлено понад дві тисячі абонентів.