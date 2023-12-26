Пошкоджено енергоінфраструктуру: ЗС РФ обстріляли Чернігівщину, — прикордонники

Росіяни продовжують тероризувати прикордонні райони України. Лише за останні дні вони обстріляли кілька сел у Семенівській, Сновській і Новгород-Сіверській громадах.

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Російські загарбники 25 грудня, на Різдво, обстріляли два села Сновської громади на прикордонні Чернігівщини. Про обстріли повідомила старша офіцерка пресслужби Чернігівського прикордонного загону Любов Пльонсак, інформує "Суспільне".

Прикордонники зафіксували три вибухи по селу Єліне: два прильоти, ймовірно, FPV-дрони та один — ударний безпілотник.

Ще сім вибухів було зафіксовано по селу Гірське: прильоти, ймовірно, із самохідної артилерійської установки.

Пізніше Корюківська РВА повідомила, що російські війська влучили у Гірському по енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого було знеструмлено понад дві тисячі абонентів.

"Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Уже заживлено понад 1200 абонентів", – йдеться у повідомленні.

Обстріли Чернігівщини

Нагадаємо, 24 грудня росіяни обстріляли три прикордонні села Чернігівщині у Семенівській і Сновській громадах. Військові зафіксували 67 вибухів.

23 грудня війська РФ обстріляли три прикордонні громади Чернігівщини — під вогнем опинилися Семенівська, Новгород-Сіверська і Сновська. Зафіксовано 59 вибухів.

Нагадаємо, 22 грудня росіяни обстріляли п’ять прикордонних сіл Чернігівщини. Під обстрілами опинилися Сновська та Семенівська громади. Прикордонники зафіксували 75 вибухів.

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У ніч на 26 грудня Оперативне командування "Південь повідомило, що російські окупанти запустили ударні БПЛА південним регіонам України. Є влучання по промисловому підприємству на Миколаївщині та об'єкту інфраструктури на Одещині.

Нагадаємо, 23 грудня російські війська атакували ракетами С-400 дві області України. Окупанти випустили ракети по Кропивницькому та Кривому Розі. Повідомлялося, що у Кіровоградській області уламки збитих ракет пошкодили дахи будинків та автомобілі.

Також 22 грудня РФ вдарила по Києву ударними дронами "Shahed". Уламки одного безпілотника впали на багатоповерховий будинок.