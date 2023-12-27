"Прокладывают сложные траектории": ВС РФ изменили тактику запуска "Шахедов", — Гуменюк

По словам спикера Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, во время последней ночной атаки российская армия пыталась выискивать системы ПВО, поэтому выбирала такие сложные маршруты.

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Тактика развертывания ударных беспилотников в российской армии претерпела изменения: теперь дроны запускаются воздушным путем через населенные жилые районы. Об этом заявила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает "Суспільне".

"Мы фиксируем такое изменение тактики врага: они действительно пытаются прокладывать сложные траектории движения дронов, чтобы истощать систему противовоздушной обороны, усложнять нашу работу, в частности, и наносить максимальный ущерб. В течение этой атаки ночной почти все одесситы фиксировали движение дронов прямо среди жилых кварталов. Там, где в принципе не могут быть размещены стационарные системы ПВО", — заявила Гуменюк.

По ее утверждению, вероятно, в ходе последней ночной атаки российская армия предпринимала попытки обнаружить системы противовоздушной обороны, что объясняет выбор сложных маршрутов для перемещения.

В добавок, обломки сбитого беспилотника часто могут разрушить здания или, во время падения, вызвать возгорание. Именно из-за этого "Шахеды" могут причинять значительные разрушения, поскольку военные не всегда уделяют внимание уничтожению боевой части в воздухе.

Напомним, что в ночь с 26 на 27 декабря Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-136/131. В результате было уничтожено 32 российских дрона. Большинство дронов, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонскую область. Еще несколько БПЛА упали без последствий. Кроме этого, противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

26 декабря российские военные атаковали железнодорожный вокзал в Херсоне. В результате повреждения получили здание и поезда, в том числе и эвакуационный. По информации Херсонской ОГА, двое гражданских и двое полицейских получили ранения, один человек погиб. Глава МВД Игорь Клименко заявил, что в момент удара около 140 пассажиров ожидали отправления эвакуационного поезда.