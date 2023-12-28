Пакистан испытывает новое высокоточное оружие большой дальности Fatah-II (видео)

Дальность новой ракеты составляет около 400 км. По мнению экспертов, новое вооружение будет нацелено, скорее всего, на индийские комплексы С-400.

Вооруженные силы Пакистана успешно провел испытание нового собственного высокоточного оружия дальнего действия. Речь идет о ракете реактивной системы залпового огня (РСЗО) Fatah-II с дальностью стрельбы около 400 км. Об этом 27 декабря сообщили в Defence News.

Пакистанские военные утверждают, что Fatah-II оснащен современной авионикой, сложной навигационной системой и уникальной траекторией полета.

Судя по видеозаписям испытаний, опубликованным ISPR, Fatah-II представляет собой двухступенчатую управляемую реактивную систему залпового огня на базе китайского восьмиколесного шасси Taian TAS5450.

Фактически новая ракета представляет собой усовершенствованную версию предшественницы — ракеты Fatah. Оружие предназначено для точной атаки и уничтожения групповых и площадных целей противника, таких как военные базы, группы бронетанковых войск, пусковые площадки ракет, крупные аэропорты, гавани и другие важные объекты.

Внештатный сотрудник программы Южной Азии аналитического центра Стимсона Фрэнк О'Доннелл по поводу испытаний заявил, что Пакистан разработка данного оружия свидетельствует о том, что страна извлекла уроки из недавних или текущих конфликтов.

"Испытание Fatah-II знаменует собой еще один шаг в усилиях Пакистана по созданию нескольких артиллерийских систем точного удара с переменной дальностью стрельбы, чтобы держать под угрозой цели противника", — отметил он.

По его словам Исламабад извлек уроки из военных конфликтов в Азербайджане и Украине и обратил внимание на преимущества высокоточного оружия при поражении наземных объектов противника.

Также О'Доннелл считает, что потенциально целью для новых ракет могут быть индийская система ПВО С-400, представляющие угрозу как самолетам Пакистана так и его беспилотным системам, над которыми также активно работает Исламабад.

Напомним, 21 октября стало известно, что Пакистан провел успешные летные испытания баллистической ракеты Ababeel, способной нести несколько ядерных боеголовок. Ракета имеет максимальную дальность полета до 2200 км и способна нести боеголовку общей массой 1500 кг.