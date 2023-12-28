"Были в Крыму летом": прогноз о заходе ВСУ на полуостров в 2023 году сбылся, — Юсов

По словам представителя разведки, различные заявления от военно-политического руководства являются в некой степени оружием. Ситуация для противника в Крыму сильно ухудшилась.

Прогнозы касаемо того, что ВСУ в этом году удастся зайти на территорию Крымского полуострова осуществились, ведь украинцы там действительно были. Об этом заявил представитель Главного управления Минобороны (ГУР МОУ) Андрей Юсов в интервью "Суспiльному".

По его словам, заявления официальных лиц и военно-политического руководства страны являются инструментом влияния и тоже в некой степени оружие, однако если брать прогноз касаемо Крыма, то можно считать, что это произошло.

Летом 2023 года украинским военным удалось проникнуть на территорию полуострова и выполнить некоторые боевые задачи.

"Информация от официальных лиц, от военно-политического руководства, также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это нужно и получается соответствующий результат. А что касается конкретных заявлений — они осуществились. Украинцы были в Крыму в этом году и этим летом", — заявил Андрей Юсов.

К слову, если брать в целом ситуацию на оккупированной территории, то для противника она ухудшилась. Россияне не имеют безопасного места в Крыму и уже несколько месяцев перемещают инфраструктуру Черноморского флота из полуострова к своим границам, ведь там якобы безопаснее.

"Это касается, как перебазирования части судов части, так и переноса штабной инфраструктуры. Это собственно молчаливое признание со стороны агрессора, что ситуация в Крыму для них значительно ухудшилась", — продолжил Андрей Юсов.

Напомним, что ночью 24 августа состоялась операция ГУР во временно оккупированном Крыму. Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе нескольких населенных пунктов. По завершении спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий.

Позже в разведке рассказали, что в селе Маяк, где проходила спецоперация, расположена база 3 радиотехнического полка радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ. Удалось ликвидировать три десятка оккупантов и катера.