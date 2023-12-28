Дальнобойность и точность: бойцы ВСУ считают шведский Strv 122 одним из лучших танков

Благодаря мощному орудию и системе управления огнем с цифровым баллистическим вычислителем танк способен точно поражать цели на расстоянии до 3,8 км.

Украинские военные отметили исключительные боевые характеристики шведского основного боевого танка Strv 122 (Stridsvagn 122) в боях против российских войск. Речь идет об удивительной точности танка, и его способности поражать цели на расстоянии до 3,8 км. Об этом 28 декабря рассказали обозреватели Army Recognition комментируя репортаж украинских СМИ.

Отмечается, что пока известно о десяти танках Strv 122, которые Швеция передала Украине. В настоящее время ОБТ развернуты в 21-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, играя ключевую роль в их текущих военных столкновениях.

Перед этим украинские экипажи, эксплуатирующие эти танки, прошли подготовку в Швеции, причем шведские инструкторы отметили высокий уровень мотивации среди украинских танкистов во время этого периода обучения.

Огневая мощь Strv 122

Stridsvagn 122 — это усовершенствованная версия немецкого танка Leopard 2A5, имеющая ряд ключевых усовершенствований. Одним из наиболее значительных улучшений является усиленная броня, которая обеспечивает повышенную защиту от противотанковых средств, гарантируя лучшую выживаемость на поле боя. Это включает в себя интеграцию невзрывной динамической защиты (NERA) от различных типов снарядов, а также дополнительные композитные экраны для защиты крыши башни.

Шведский танк Stridsvagn 122

Strv 122 также может похвастаться сложной системой химической, биологической, радиологической и ядерной защиты (CBRN), повышающей безопасность экипажа в различных боевых условиях.

Отдельно эксперты отметили огневую мощь ОБТ, которая достигается за счет установленной 120-мм гладкоствольной пушке Rheinmetall L/44. Орудие способно вести огонь различными специализированными боеприпасами. В частности, в их число входят бронебойные подкалиберные снаряды с оперением APFSDS, в который используются сердечники из вольфрама или обедненного урана, а также кумулятивные противотанковые снаряды HEAT.

Высокая точность поражения танка Strv 122 достигается за счет системы управления огнем, которая оснащена цифровым баллистическим вычислителем, способным параллельно готовить данные для 12 различных типов выстрелов. Основной прицел наводчика EMES 15 оснащен новым лазерным дальномером с излучением безопасным для глаз. Дневной оптический канал кроме обычного 12-кратного увеличения получил трехкратное увеличение с широким полем зрения.

Напомним, пропагандисты РФ заявили об уничтожении всех шведских танков на Лиманском направлении. Однако бойцы ВСУ рассказали, что потери в технике действительно есть, но большинство бронемашин продолжают активно участвовать в боевых действиях.