Видит сквозь стены: в Украине развернут систему ситуационной осведомленности Vegvisir Core

Система позволяет экипажу бронетехники иметь видимость сквозь препятствия благодаря специальным камерам, датчикам и алгоритмам обработки изображений для предоставления 360-градусного MR/VR-изображения.

На украинской бронетехнике будет установлена инновационная система Vegvisir Core для повышения уровня ситуационной осведомленности. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В источнике сообщили, что Vegvisir заключили свой первый договор на систему в сотрудничестве с DefSecIntel. Теперь система Vegvisir Core будет применяться с целью улучшения уровня ситуационной осведомленности экипажей транспортных средств на Украине.

"Это первый шаг в поддержке Украины, и в ближайшее время мы сделаем еще больше", — рассказали в компании.

Так, в 2022 году эстонско-хорватская компания представила инновационную систему повышения ситуационной осведомленности, предназначенную для экипажей бронетехники.

В Украине развернут систему ситуационной осведомленности Vegvisir Core

Что известно про технологию Vegvisir

Технология Vegvisir обеспечивает пользователям возможность наблюдать, ориентироваться, принимать решения и действовать более оперативно как на поле, так и в критических ситуациях. Производитель утверждает, что система позволяет экипажу бронетехники буквально "просматривать" стены.

Система использует камеры, датчики и алгоритмы обработки изображений для создания 360-градусного MR/VR-изображения, которое отображается на военном дисплее для членов экипажа транспортного средства.

Согласно заявлению Defensphere, благодаря этой системе экипаж внутри бронемашины сохраняет способность наблюдать не только свое ближайшее окружение, но и вражеские позиции в режиме реального времени на расстоянии до 10 км.

Ключевые характеристики Vegvisir

модульная конфигурация, позволяющая использовать индивидуальные решения для решения 95% потенциальных задач пользователя;

четыре уровня резервных датчиков: система датчиков водителя, система датчиков ближнего действия с возможностью осмотра с высоты птичьего полета, система датчиков среднего радиуса действия с полным инфракрасным каналом и прицел командира дальнего действия;

прочные шлемные экраны с интерфейсом VR либо вариантами экрана;

360-градусный подвес командирского прицела с четырьмя точками обзора и дальностью до 10 км;

оптика для слабого освещения для ночного вождения;

мультиспектральное зондирование.

Vegvisir разрабатывается с соблюдением стандартов НАТО в области военных технологий и взаимодействует с различными платформами, применяемыми на поле боя, включая беспилотные наземные транспортные средства. Система уже получила аккредитацию соответствия стандартам НАТО.

Напомним, что еще в июле 2023 года по инициативе вооруженных сил Хорватии и Эстонии механизированные подразделений двух стран протестировали новую виртуальную боевую систему Vegvisir от одноименного стартапа.