Путин понял историческую ошибку в 2022 году и попытался договориться с Киевом, — дипломат (видео)

По словам бывшего замглавы МИД Александра Чалого, летний саммит НАТО в Вашингтоне станет следующим стратегическим вызовом Киева. Ожидаются "исторические решения и приглашение в Альянс".

В середине — начале апреля 2022 года переговорные группы от Украины и РФ были близки к тому, чтобы завершить войну "каким-то мирным соглашением". Но по неким причинам подписание соглашения отложили. Такое заявление сделал бывший замглавы МИД Александр Чалый, представлявший украинскую переговорную группу. Об этом дипломат заявил на встрече в Женевском центре политики безопасности.

"По моему мнению, Путин, это моя личная точка зрения, спустя неделю после начала своей агрессии 24 февраля прошлого года полностью осознал, что совершил историческую ошибку и попытался сделать все возможное, чтобы достичь договоренностей с Украиной", — заявил дипломат.

По его словам, глава Кремля решился отказаться от первоначальных ультимативных требований.

"В стамбульском коммюнике — это было его личное решение — согласиться с решением этого коммюнике, которое очень отличалось от первоначальных требований России, ультимативных предложений, которые они представили украинской делегации в Минске", — заявил дипломат.

По его словам, группе переговорщиков удалось найти вполне реальный компромисс, а Путин действительно хотел достичь какого-то мирного урегулирования с Украиной, и это важно помнить, сказал он.

Путин — жертва собственной пропаганды

Чалый также отметил, что за время работы в МИДе 16 раз встречался с Путиным. По его словам, российский президент "принимает решения не в вакууме, а но на фоне внешнего поведения других государств".

Главным триггером вторжения в Украину российских войск он назвал конфронтацию Москвы и Вашингтона по вопросу Украины в 2022 году. Причины для вторжение 2014 года и оккупации Крыма Чалый видит в геоэкономической плоскости. В-третьих, он упомянул о стремлении Украины присоединиться к ЕС.

Вместе с тем он считает, что прямой агрессии Путина можно было избежать, используя доступные дипломатические инструменты.

"Путин стал жертвой свой собственной пропаганды, его спецслужб", — сказал Чалый.

Украина — НАТО: "исторические решения и приглашение в Альянс"

Дальнейшее наиболее благоприятное будущее для Украины он видит среди стран НАТО, оплотом которого и ключевым сдерживающим фактором РФ Украина могла бы стать, "что поддерживает подавляющее большинство украинского населения".

До 90% жителей Украины поддерживают вступление в Альянс, а летний саммит НАТО в Вашингтоне станет следующим стратегическим вызовом Киева, на котором ожидаются "исторические решения и приглашение в Альянс".

Ко всему прочему, не исключено, что в обозримом будущем Украина станет мостом между Западом и РФ, после смены руководства Кремля на более демократическое.

Александр Чалый — о причинах войны и как ее завершить (с 24:30)

Напомним, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев 28 декабря назвал Киев и Одессу временно оккупированными городами и сказал, что "переговоры" можно продолжать вплоть до полного разгрома и капитуляции поддерживаемых НАТО Сил обороны Украины.

Также сообщалось, что, по данным ISW, Запад меняет стратегию — от полной победы Украины до улучшения позиций Украины на потенциальных мирных переговорах с Москвой.