РФ и Индия обсуждают совместное производство оружия несмотря на войну в Украине

Товарооборот между РФ и Индией в прошлом году превысил 50 млрд долларов. Ожидается, что в этом году показатели еще больше вырастут.

Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Одной из тем было обсуждение совместного производства оружия. Об этом сообщает Defense News.

Во время встречи Путин проинформировал главу индийской дипломатии о ходе войны в Украине. Премьер-министр Индии Нарендра Моди занимает нейтральную позицию относительно полномасштабного вторжения РФ в Украину. Поэтому Нью-Дели наращивает торговлю с Москвой. Индия становится все более важным рынком для подсанкционной России, в частности как импортер нефти.

"Очень важно сделать наше торговое взаимодействие более устойчивым. Нам нужно подумать, как этого достичь", — сказал министр Джайшанкар.

Во время пятидневного визита Джайшанкар встретился также с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. Они обсудили перспективы военно-технического сотрудничества, включая совместное производство современных видов вооружений.

Отмечается, что товарооборот между РФ и Индией превысил 50 млрд долларов. Джайшанкар ожидает, что в этом году будет рекордная торговля между двумя странами.

"Мы рассчитываем превысить этот показатель в этом году. И что важно, эта торговля является более сбалансированной, устойчивой и обеспечивает справедливый доступ на рынок", — сказал глава МИД Индии.

Напомним, 27 декабря Лавров заявил, что РФ и Индия приблизились к совместному производству военной техники.

26 декабря ВМС Индии приняли на вооружение третий эсминец Imphal, который имеет мощное вооружение и стелс-технологии.