В ВСУ показали редкий кадр танкового снаряда, который поступил из Пакистана (фото)

122-мм снаряды производят на предприятии Pakistan Ordnance Factories в рамках целевого заказа для нужд украинской армии и складируют на базе ВВС Пакистана Нур-Хан.

Пакистан передал Украине боеприпасы для танков. Об этом свидетельствуют фото, сделанные на передовой. Фотографии разместили в Х (твиттере) Weapons Illustrated OSINT-расследователей.

"Украина: одна из редких фотографий пакистанского 125-мм танкового снаряда HE FS TK с запалом DRH-05, который стоит на вооружении украинской армии. Производитель Pakistani Ordnance Factories (POF)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанный боеприпас — это снаряд общего назначения с фугасно-фугасным веществом, которым можно стрелять из 125-мм гладкоствольной танковой пушки Т-80 УД (Украина), Алхалид (Пакистан), ПТ-91 (Польша), Т-85 (Китай) или аналог.

Пакистанские 125-мм осколочно-фугасные снаряды с запалом DRH-05

"Милитарный" сообщает, что еще в 2022 году стало известно, что Пакистан отправляет морем через порт Гданьска боеприпасы для Украины, в частности, снаряды калибра 155 мм. Груз имел снаряды 155 мм, метательные заряды M4A2, капсюли M82 и подрывники PDM. Зато Пакистан, якобы, рассчитывал на помощь Украины в модернизации вертолетов Ми-17 советского производства.

Украинские военные используют пакистанские 122-мм снаряды для ствольной артиллерии советского производства. Также артиллеристы ВСУ начали использовать реактивные снаряды Yarmuk пакистанского производства.

Эксперты "Милитарного" предполагают, что помочь могла Великобритания, которая в 2022 году устроила свой "воздушный мост" между Пакистаном и Румынией и доставляла засекреченные грузы.

Пакистанские 125-мм осколочно-фугасные снаряды с запалом DRH-05

Как пишет российский "Военный осведомитель", эти снаряды и другое вооружение поставляются из Пакистана в Украину уже более года. 122-мм снаряды производятся в Пакистане на предприятии Pakistan Ordnance Factories в рамках целевого заказа для нужд украинской армии и складируются на базе ВВС Пакистана Нур-Хан в Равалпинде (штат Пенджаб). Оттуда партии снарядов забирают военно-транспортные самолеты C-17 ВВС Великобритании, прилетающие на авиабазу, и развозят их в Румынию и Кипр, откуда уже груз попадает на территорию Украины.

"Начиная с 6 августа, согласно данным сервиса Flightradar24, британские ВВС осуществляли практически ежедневные рейсы из Великобритании в Пакистан, а затем на Кипр и Румынию. Очевидно, что Пакистан сделал свой выбор. При этом российские власти все равно пригласили военный контингент из этой страны на учения "Восток-2022", однако Пакистан ограничился лишь отправкой своих наблюдателей", — отмечает "Военный осведомитель.

Напомним, что США в 2023 году выделили для вооружения Украины 23 миллиарда долларов, что на 1,8 миллиарда больше, чем в 2022 году. Только последний пакет военной помощи Украине на общую сумму 250 миллионов долларов содержит боеприпасы к тем системам, которые уже переданы ВСУ, в частности ракеты к NASAMS, ПЗРК Stinger, ПТРК TOW, HIMARS, 155- и 105-мм боеприпасы и тому подобное.

Ранее сообщалось, что РФ планирует в новом году производить гибридную РСЗО с двумя пусковыми. Серийное производство планируется развернуть в 2024 году.